¿Qué significa tener ‘hambre de piel’?

Allora Dannon, autora de 35 años que vive en Rochester, Nueva York, anheló el contacto físico durante gran parte de su vida adulta.

Como una “flor tardía del romance” que no empezó a tener citas hasta los 32 años, dijo que ansiaba que alguien la abrazara. No una “roce sin importancia” con otro cuerpo, dijo, sino el tipo de contacto que tenía “una intención detrás”.

No era un ángel de sexo. Quería a alguien a quien tomar de la mano, alguien que le tocara ligeramente la parte baja de la espalda, alguien con quien acurrucarse en el sofá. A veces sollozaba cuando se preguntaba por qué parecía tan sencillo para otras personas que las tocaran, pero a ella le resultaba tan difícil. Cuando Dannon compartió su anhelo de compañía en las redes sociales, su cuenta llegó a tener casi 120.000 seguidores en TikTok.

Según los expertos, el hambre de piel o la falta de conexión física deseada es cada vez más frecuente en nuestro acelerado mundo digital. Y la falta de contacto puede afectar nuestro bienestar físico y mental.

Sin contacto regular, podemos sentirnos “solos, ansiosos, estresados ​​o emocionalmente agotados sin saber inmediatamente por qué”, dijo Ozge Ugurlu, investigadora postdoctoral del departamento de psicología de la Universidad de California en Berkeley.

Ugurlu, y otros expertos en contacto físico, explicaron por qué es tan vital y por qué creen que la gente no lo hace lo suficiente.

Las investigaciones han descubierto que todos necesitamos cierto nivel de contacto humano para nuestra salud física y emocional, aunque la cantidad y el tipo varían según la persona.

Los psicólogos han ideado herramientas para medir lo que se denomina “privación del contacto”, como la Escala de Privación del Contacto . Las valoraciones más altas en estas escalas se asocian a ansiedad y depresión.

Cuando el contacto es deseado y consentido, los estudios han demostrado que puede regular nuestras emociones y beneficiar nuestro bienestar general. El contacto físico promueve la calma pues desacelera la actividad en la amígdala , una parte del cerebro que procesa las emociones, y provoca la liberación de oxitocina, a menudo denominada la hormona del amor. También se ha demostrado que el contacto mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca , que es un indicador de buena salud.

Las investigaciones también han demostrado que el contacto puede mitigar el dolor, el estrés y la ansiedad. Por ejemplo, la tensión arterial y los niveles de cortisol , una hormona asociada al estrés, pueden disminuir como resultado del contacto.

Los científicos han descubierto que una caricia suave y cariñosa activa fibras nerviosas específicas que encienden partes del cerebro asociadas a la emoción, no solo a la sensación.

El contacto comunica conexión y cariño “con claridad cristalina a tu cerebro de formas que no lo hacen las palabras”, dijo James Coan, profesor de Psicología de la Universidad de Virginia y autor del libro de próxima aparición Why We Hold Hands .

Hay varias razones:

La gente pasa menos tiempo reunida en persona que en años pasados ​​y más tiempo en línea. Esto ha alterado nuestras amistades y relaciones amorosas, dijeron los expertos, lo que hace más difícil sentirse conectado y valorado

También puede perjudicar nuestra capacidad para averiguar si estamos románticamente interesados ​​en otra persona.

“El contacto forma parte del coqueteo: te encuentras con alguien y evalúa el interés de la otra persona con el contacto”, dijo Dacher Keltner, profesor de Psicología de la Universidad de California, en Berkeley, que estudia el contacto y la emoción. “Cuando coqueteas con alguien estás averiguando: ¿es un buen compañero ? ”.

Keltner se crió en una familia afectuosa a la que le encantaba darse cuenta de sus abrazos. Pero el contacto puede tener “un significado diferente cultural o individualmente”, dijo. “Y tenemos que respetarlo”.

No ayuda el hecho de que vivamos en una sociedad “superansiosa”, dijo Coan. Somos “cada vez más sensibles a los abusos ya las dinámicas de poder” en el lugar de trabajo y en otros sitios, añadió. Aunque esto es importante y útil en muchos sentidos, también puede hacernos más reacciones a tocar a alguien, aunque el contacto sea seguro y deseado, dijo.

¿Qué ayuda a combatir la falta de contacto?

Dar y recibir contacto a veces implica tomar un riesgo calculado, dijo Coan.

“Si quieres más contacto, pide más contacto”, dijo. Y si es apropiado y consentido, “participa en más contacto”.

Recordó haber ofrecido su mano a un desconocido durante un aterrador episodio de turbulencias en un avión.

“Es extraño en nuestra cultura, pero las circunstancias lo requerían”, dijo, y añadió: “Me gustaría vivir en un mundo en el que todos hiciéramos más eso”.

Si esto te parece incómodo o te intimida, no te avergüences de tocar tu propio cuerpo.

Hace unos años, Latishia James, de 38 años, experimentaba una “soledad indescriptible”. Su perra, una mezcla de Yorkie y Cairn Terrier de color marrón a quien le encantaba saltar en su regazo y acurrucarse, alivió parte del dolor.

“Era mi dulce bebé de apoyo emocional”, dijo James.

Pero en 2022 su perra murió. En aquel momento estaba separada de su cónyuge. Y a causa de la pandemia había pasado años impidiendo los abrazos o una de sus formas favoritas de aliviar el estrés: un masaje.

Entonces James, que vive en Atlanta, aprendió de su terapeuta de salud mental una técnica que consistía en darse a sí misma un abrazo de oso gigante mientras estimulaba puntos de presión específicos con los dedos y se mecía de lado a lado para aliviar la ansiedad y la tensión.

Al principio le daba vergüenza probarlo. “Pero cuando me demostró a mí misma que funcionaba, ya no me importó”, dijo. “Lo hacía todo el tiempo”.

Las personas que ansían el contacto físico pueden obtener beneficios similares al “ cepillar ” su piel o masajearse a sí mismas con las manos o los codos, dijo Tiffany Field, profesora de los departamentos de pediatría y psiquiatría de la Universidad de Miami, que lleva décadas investigando el contacto.

El ejercicio de todo tipo también es eficaz para estimular la piel y los músculos de forma similar al masaje, dijo Field.

Sea como sea, buscar contacto físico puede ser calmante, curativo y vital para nuestra salud, dijeron los expertos.

De hecho, el tacto “puede ser el sentido más ignorado de todos”, argumentó Ugurlu. “Puede que no lo notemos cuando está presente, pero cuando está ausente, los efectos se propagan silenciosamente y poderosamente por nuestras vidas”.

