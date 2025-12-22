La teoría de la cebolla en relaciones de pareja: qué es y cómo aplicarla

Foto: Getty Images - Yuri Arcurs peopleimages.com

Si usted ha visto la película Shrek, recuerda la escena en la que nuestro protagonista le explica a Burro que los ogros son como las cebollas, porque ambos tienen capas: externamente se ven de una manera, pero por dentro, seguro, hay mucho más.

Esa idea —que tal vez nos hizo reír— sirve también como una metáfora para entender las relaciones de pareja; para mostrar cómo, de manera gradual, se construye la confianza y la cercanía entre dos personas.

A continuación, compartimos con usted una guía sobre cómo funciona, explicando cada capa y lo qué implica avanzar de manera consciente en la intimidad con alguien más.

¿Cuáles son las capas?

#1: La capa superficial

Aquí se comparte información “básica” sobre gustos, aficiones, música, películas, actividades diarias o lugares favoritos. Es la fase en la que se nos permite conocer, identificar afinidades o cosas en las que, por el contrario, no somos para nada compatibles. Así se evalúa si vale la pena continuar viéndose y encaminarse hacia una relación más “seria”.

Aunque la información que se comparte puede parecer más bien sencilla, es la que establece la base sobre la que construimos un vínculo, como una especie de varilla que sostiene nuestras interacciones.

#2: La capa de la mitad/intermedia

Llegamos a las conversaciones sobre temas aún más personales o significativos, como valores, opiniones, metas, creencias, posturas frente a temas sociales y políticos, y experiencias de vida que hayan marcado la vida de cada persona. Por supuesto, esto incluye hablar sobre la familia, la educación y lo profesional.

Aquí también se detectan otras compatibilidades y diferencias que podrían influir en la relación, pero ahora a mediano y largo plazo; es posible discutir a tiempo las expectativas y los acuerdos.

#3: La capa del interior o “profunda”

Hay mucha más confianza para expresar y comunicar las emociones, inseguridades, y recuerdos o experiencias (buenas o malas, según queramos calificar) que hayan dejado algún aprendizaje en nosotros. Lo esencial en esta etapa es actuar con base en la confianza y empatía, porque implica dejar de cohibirnos para aceptarnos vulnerables. Y, claro, esto nos permite conocer y entender cómo reacciona el otro frente a situaciones diversas.

#4: El núcleo

Realmente, esta capa habla de lo que somos: nuestros sueños, aspiraciones, miedos, traumas y secretos. Cosas que normalmente no son un tema de conversación. Y es precisamente por la última razón que llegar a este nivel indica que la pareja ya desarrolló un vínculo sólido, que existe suficiente confianza y comprensión mutua.

Además de reconocer al otro, nos reconocemos a nosotros mismos como sujetos que pueden sostener un vínculo, con todo lo que implica.

El origen...

La teoría de la cebolla fue propuesta por los psicólogos Irwin Altman y Dalmas Taylor en 1970, dentro del marco de la teoría de la penetración social. Su propósito era mostrar cómo las relaciones evolucionan mediante la apertura gradual de información.

Por esta razón, aplicar la teoría implica avanzar capa por capa, respetando los tiempos de cada persona; mantener una comunicación abierta, dedicar tiempo de calidad, resolver conflictos —enfocándose en soluciones y no en culpas o culpables—, respetar la individualidad y, al mismo tiempo, poder trabajar en proyectos compartidos.