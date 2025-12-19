Cuál es el beso de los 6 segundos y por qué puede mejorar la relación de pareja

Foto: Guillaume Paumier - Guillaume Paumier

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hay cosas que no se hablan en pareja porque parecen un tanto obvias. Entre ellas, la forma en que nos acercamos físicamente al otro en medio del día a día. Salimos de la casa, guardamos las llaves, revisamos el celular. Todo en medio del afán, incluso los momentos que compartimos con la persona que duerme a nuestro lado.

Desde hace años, algunas corrientes de la psicología de pareja se han detenido a observar ese tipo de situaciones para explicar algunos de los conflictos más comunes en las relaciones. Y hoy, hablaremos de una propuesta del psicólogo John Gottman, que parte justamente de algo común para fortalecer nuestros vínculos: un beso. El beso de los seis segundos.

¿Cómo funciona?

La idea es sostener un beso durante al menos seis segundos, especialmente al saludarse o despedirse. Esto no es una técnica (como las de respiración o relajación que nos ayudan en situaciones puntuales de ansiedad), sino una forma de evitar que el contacto quede reducido a ciertas acciones automatizadas en pareja. Es decir, que seamos capaces de reconocer ese beso en medio de la rutina, que no pierda el sentido y se quede inmerso en la costumbre.

Desde el Instituto Gottman explican que esos seis segundos permiten que la atención deje de estar puesta en lo que sigue, en las cosas por hacer y en lo que ocupa nuestra mente el resto del día. Básicamente, “detiene la actividad mental y te permite concentrarte en tu pareja en ese momento”, como se lee en el artículo.

Uno de los puntos que más se repite en la explicación del Instituto es que este tipo de contacto no exige ni siquiera que haya una interacción más allá del beso: “No tiene que haber conversación, escucha ni resolución de problemas”, escriben. Por sí sola, esa pausa de seis segundos puede ayudar a reforzar la sensación de cercanía, sobre todo en parejas que están cayendo, sin notarlo, en la monotonía.

El blog de Connected Brain explica, además, que sostener un beso favorece la liberación de oxitocina, asociada al vínculo y al apego — sobre la que tenemos un artículo que puede leer aquí —. Esto también puede ayudar a reducir el cortisol, que está relacionado con el estrés.

La psicología explica que, cuando se repite, el beso resulta incorporándose de forma natural en la rutina, pues dos besos al día representan menos de 90 segundos a la semana. A largo plazo, contribuye a un cambio significativo en la relación.

La información divulgada por el Instituto Gottman menciona que, además, este tipo de contacto puede cumplir varias funciones dentro de la relación: crear un “ritual” en pareja, mejorar el contacto físico y actuar como una “oferta de conexión”, es decir, una señal de acercamiento que puede estarse perdiendo entre los dos.

También, que suma a lo que denominan una “cuenta bancaria emocional” que, se supone, se construye a partir de las interacciones cotidianas.