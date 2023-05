Doce mil integrantes de la fuerza pública custodiarán la localidad Sumapaz

La alcaldesa de Bogotá agradeció al gobierno nacional por dar luz verde al despliegue de los uniformados en este sector de la ciudad. Foto: Iván Muñoz Franco

Tras un consejo de seguridad que se cumplió en el Batallón de Alta Montaña No. 1 de la localidad de Sumapaz, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que 12.000 integrantes de la fuerza pública harán presencia de manera permanente en la región, en especial en los corredores de Bogotá, Cundinamarca y Meta.

Esta decisión se da luego de que la Administración Local, junto con los gobernadores de Cundinamarca y Meta, le solicitaran al gobierno nacional avalar el despliegue de la fuerza pública en Sumapaz y zonas aledañas, para garantizar la seguridad y evitar el ingreso de grupos subversivos en estas zonas.

“Los que nos vamos a quedar en la región del Sumapaz, en Cundinamarca, en el Meta, en la Bogotá rural, somos las comunidades campesinas, el gobierno y la fuerza pública, no los disidentes y no los ilegales. No vamos a cometer el mismo error que cometió Colombia hace más de 50 años, de abandonar a la gente, de abandonar su territorio, y dejar que ilegales se lo coparan”, expreso la mandataria, quien además agradeció al Presidente de la República por atender su solicitud.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, estas tropas estarán destinadas a desarrollar operaciones terrestres unificadas con la finalidad de contrarrestar los factores de inseguridad en estos departamentos y particularmente en la capital del país. Asimismo, se informó que los uniformados recibieron un proceso de adaptabilidad al terreno, el clima y la altura del Páramo de Sumapaz, durante un periodo de 2 semanas en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento número 13 de la Brigada 13.

Por otra parte, López se refirió sobre los tres homicidios que han ocurrido en la localidad durante los últimos años, el caso más reciente fue el de un hombre identificado como Carlos Julio Tautiva, que ocurrió el pasado 11 de abril de este año.

Frente a esto, el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció que se ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para dar con el paradero de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias ‘Urias’, quien sería el responsable de dos homicidios reportados en 2020.

“Evidentemente, en el marco de las investigaciones, en coordinación con la Fiscalía, se logró la orden de captura contra un individuo que cobró la vida de dos personas. Además, se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos, para dar con la captura de este delincuente”, indicó el general Triana, quien también anunció el refuerzo del grupo investigador del crimen de Tautiva.

Respecto a los panfletos que han circulado en las últimas semanas, en los que se amenaza a los habitantes, la alcaldesa aseguró que en la localidad no hay ningún campamento de algún grupo armado, y que el Ejército Nacional es quien está ocupando toda la región para velar por la seguridad.

“A la comunidad, esos panfletos les causan zozobra, y a nosotros nos causan alarma; por eso, más que preocuparnos, hemos venido a ocuparnos del territorio, de la inversión social, de la infraestructura”, manifestó Claudia López, quien de esta forma termina su visita de dos días por Sumapaz y municipios aledaños.

