Nueva dilación en audiencia de Jhonier Leal: veredicto se aplaza para el 2024

Caso Jhonier Leal: un año después el crimen está sin resolver Foto: El Espectador

2023 tampoco resultó ser el año en el que finalmente se determinó si Jhonier Leal era culpable de asesinar a su madre y hermano, a pesar de que la fase de juicio oral del proceso ya se encuentra en su recta final. A dos años del doble asesinato de Mauricio Leal y Marleny Hernández, el novelesco proceso judicial para condenar al principal sospechoso del crimen ha sido objeto, en las últimas horas, de una prórroga más.

Más información sobre Bogotá: Juan Ariza, el estudiante que está en UCI tras ser apuñalado en medio de un atraco.

Desde las 9:00 A.M. en los juzgados de Paloquemao, se esperaba a los últimos 4 testigos citados por la defensa de Jhonier Leal, que restaban por ser escuchados. Esto no ocurrió. Después de 4 horas de audiencia pública, el abogado de Jhonier Leal no solo no presentó los testigos, sino que, además, intentó sacar un as de la manga que no surtió los efectos deseados.

El abogado Daniel Peña, que asumió la defensa de Jhonier Leal el 7 de septiembre, intentó acudir a una prueba sobreviniente —aquella que se obtiene con posterioridad a la oportunidad procesal— para intentar demostrar la inocencia de su cliente. Esta prueba, consiste en una hoja de papel que se encontró al lado del cuerpo de Mauricio Leal y, mediante la cual, según la línea argumentativa del acusado, la víctima expresó su deseo de quitarse la vida.

A través del recurso de prueba sobreviniente, Peña solicitó que este papel fuera sometido a una prueba grafológica independiente para determinar si, la letra plasmada en dicha carta, corresponde a la de Mauricio Leal. Sin saber exactamente por qué el abogado acudió a este recurso, que de hecho ya había sido rechazado en una audiencia previa, la jueza 55 del circuito decidió negar el recurso al considerar que no aportaba nada novedoso al proceso en curso.

De hecho, anticipándose al accionar de la defensa, la jueza decidió que contra esa decisión no había recurso de apelación alguno, alegando que la maniobra constituyera un posible intento de dilación al ya de por sí extendido proceso judicial. Frente a esta decisión, Peña acudió a un recurso de queja, contemplado en el artículo 179.

Este recurso legal le da 3 días al abogado defensor para que argumente, ante un superior de la juez, si el proceso de apelación ante la negación de la prueba sobreviniente es pertinente. De esta manera, en caso de que el funcionario superior resolviera concederle la apelación a la defensa, el abogado de Leal tendría una nueva oportunidad para solicitar la validez de la prueba sobreviniente. No obstante, en opinión de expertos en derecho penal, el recurso de queja parece no tener un fondo jurídico suficiente que le permita llegar a buen término.

Asimismo, la defensa de Leal no presentó ante el juez y la Fiscalía los 4 testigos que le permitirían demostrar su línea argumental: Jhonier Leal es inocente debido a que no se encontraba en la casa de Mauricio Leal y Marleny Hernández cuando fueron asesinados.

En vista de la ausencia de estos testigos, la juez 55 decidió que la audiencia de juicio oral se reanudará el próximo 25 de enero a las 2:00 P.M. En caso de que los testigos no logren rendir su declaración ese día, se programó una segunda audiencia de juicio para el 4 de febrero.

Un nuevo “escándalo del siglo”

Entre la noche del 21 de noviembre de 2021 y la madrugada del 22 ocurrió uno de los crímenes más estremecedores de los últimos años en el país: el asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández. La escena del crimen, en la casa de La Calera, parecía sacada de un relato de la escritora de misterio Agatha Christie: los cuerpos de madre e hijo apuñalados, con excesos de violencia, sobre una cama; una carta que hablaba de suicidio y claves de cuentas bancarias; una mansión llena de pistas, y un hermano e hijo, Jhonier Leal, quien pasó de ser doliente a una suerte de Caín, acusado del doble crimen.

Esto en medio de un drama familiar que se tomó las primeras planas de los medios. Y a dos años de teorías del caso, especulaciones, cientos de pruebas, dilaciones y discordias, la verdad de lo que allí ocurrió esa noche sigue escondida entre los egos de investigadores y los intentos de un hermano en la ruina y recluido en La Picota, intentando demostrar su inocencia frente a los delitos que en una ocasión aceptó.

La gente de Bogotá está leyendo: ¡Pilas! Cayó peligrosa banda que adulteró más de 20 toneladas de licor en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.