Baterías de litio y redes viejas: la chispa de los incendios en Bogotá

Imagen de referencia Foto: Bomberos Bogotá

Pocas ciudades en el país se dan el lujo de tener un cuerpo de bomberos oficiales como el de Bogotá. Con 623 efectivos profesionalizados y disponibles para actuar en casi cualquier punto de la urbe, este cuerpo de emergencias ha demostrado su pericia y efectividad en sucesos de alta adversidad como los incendios forestales de 2024, pero, ante todo, en la creciente vorágine de conflagraciones estructurales que se presentan en inmuebles de distinta índole.

No en vano, mientras luchaban contra el agresivo avance las llamas en los cerros...