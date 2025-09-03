No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Baterías de litio y redes viejas: la chispa de los incendios en Bogotá

Solo en 2024, Bogotá registró 890 incendios estructurales, con lo cual se consolidó una reducción del 4 % respecto a 2023. Sin embargo, la cifra de conflagraciones continúa siendo alta para los expertos. Factores de riesgo como las baterías de litio y falencias en la normativa actual inciden en cifras.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
03 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia
Imagen de referencia
Foto: Bomberos Bogotá

Pocas ciudades en el país se dan el lujo de tener un cuerpo de bomberos oficiales como el de Bogotá. Con 623 efectivos profesionalizados y disponibles para actuar en casi cualquier punto de la urbe, este cuerpo de emergencias ha demostrado su pericia y efectividad en sucesos de alta adversidad como los incendios forestales de 2024, pero, ante todo, en la creciente vorágine de conflagraciones estructurales que se presentan en inmuebles de distinta índole.

No en vano, mientras luchaban contra el agresivo avance las llamas en los cerros...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Incendios

Incendios Bogotá

Bomberos de Bogotá

Bomberos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar