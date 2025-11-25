25N en Bogotá: feminicidios, violencia sexual y riesgos contra las mujeres en 2025

Cada 25N es la oportunidad para recordar estos datos y reiterar el llamado a las autoridades sobre la necesidad de reforzar cada programa, que apunte a contrarrestar la violencia de género y crear entornos seguros para las mujeres. Foto: Laura Sánchez

No es casualidad que Bogotá, cada #25N, como se le conoce al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sea referente nacional y regional. Fue en la capital, en julio de 1981, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que nació la conmemoración. ¿El motivo? No olvidar a las hermanas y activistas políticas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, torturadas y asesinadas en 1960 por el régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana. Hoy, 65 años después del crimen y 44...