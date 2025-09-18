No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“30 años sin agua”: comunidades del borde oriental reclaman atención estatal

Residentes de los barrios populares del borde oriental, en Usaquén, de nuevo salieron a las calles a exigir derechos básicos como el mínimo vital de agua y la legalización de sus barrios. Problema de años que persiste alcaldía tras alcaldía.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
18 de septiembre de 2025 - 11:07 p. m.
Vecinos de varios barrios populares construidos en los cerros orientales, en la localidad de Usaquén, protagonizaron el fin de semana una protesta. Exigían vías de acceso, legalización de sus barrios, servicios de acueducto y alcantarillado y obras de mitigación del riesgo, entre otros pendientes, que configuran una deuda histórica que el Distrito aún no salda. Para hacerse sentir, se concentraron en la Autonorte con calle 170, donde bloquearon la vía en ambos sentidos. La respuesta de la administración fue autorizar la intervención de la UNDMO (antiguo Esmad). “Lo único que estaba pidiendo la comunidad era presencia de un funcionario con capacidad de decisión, para que nos oyeran, pero la respuesta fue la represión”, señaló Patricia Puentes, líder de los barrios Villas de la Capilla y Lomitas 1. Lo que motivó la manifestación es un cúmulo de problemas que padecen varios barrios populares del borde oriental, que se replican a lo largo de los cerros en otras localidades.
Foto: Laura Doncel

