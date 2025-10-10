Logo El Espectador
Bogotá
Con COP 8.000 millones reforzarán seguridad en Transmilenio, pero sin más policías

El nuevo convenio entre Transmilenio y la Policía formaliza recursos para vehículos, tecnología y logística. Pero persisten dudas sobre si ese empuje será suficiente para enfrentar la sensación de inseguridad y los delitos.

María Angélica García Puerto
10 de octubre de 2025 - 10:00 p. m.
La mayoría de los hurtos fueron reportados en las estaciones Av. Jiménez, Calle 100 y Banderas.
Foto: Transmilenio

Mejoró la percepción de seguridad en Bogotá, pero no en el transporte público. Así lo reveló la Cámara de Comercio de Bogotá en la última encuesta de Percepción y Victimización 2024 (a 19.345 hogares, de 19 localidades) que, si bien, mostró una tendencia positiva en la ciudad, donde esa sensación cayó de 76,5% en 2023 a 69,3% en 2024, no ocurrió igual en el transporte público: allí la percepción pasó de 67,5 % a 70,6 %, agudizándose para las mujeres, con un deterioro de 71,1% a 74,5%.

De ahí que se exija mayor presencia de Policía para...

María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
miguel antonio chia rodriguez(79979)Hace 4 minutos
Pura corrupción si se tiene en cuenta que hay mas de dos mi (2.000) supuestos vigilantes o guias privados que son suministrados a trasmilenio por empresas que tienen que ver directamente con los concejales, ya que representan cuotas burocraticas de éstos y que en ejercicio de sus actividades en la prestación del servicio al sistema dedican mas de cinco (5) horas a la atención de sus celulares personales y que corresponde al 90% del personal, QUE ACTUEN POLICIAS DE CIVIL EN EL SISTEMA.
