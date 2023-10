89 animales de compañía han sido abandonados en estaciones de Transmilenio

89 animales han sido abandonados en Transmilenio, 59 de ellos durante este año. Foto: Redes Sociales

Pese a las numerosas campañas de sensibilización que se adelantan desde todos los sectores, la ciudad aún está lejos de demostrar una verdadera cultura del cuidado y protección de los animales. Las infames cifras de abandono animal lo demuestran. La más reciente de ellas, se dio a conocer a través de un debate de control en el Concejo de Bogotá sobre la política de protección animal.

En ese debate, que tuvo lugar el viernes de la semana pasada, el cabildante Samir Abisambra denunció que un gran número de animales de compañía estaba siendo abandonado en las estaciones de Transmilenio. Esta situación, destacó Abisambra, estaba desbordando las capacidades técnicas y operaciones de los funcionarios y la infraestructura del sistema, que no cuentan con el conocimiento, ni con los recursos, para atender a estos animalitos abandonados.

A pesar de estas limitaciones, el personal que trabaja en las estaciones siempre está dispuesto a recibir a los animales, darles algo de comer, e incluso publicar en las redes sociales de Transmilenio sus fotos para ver si alguno de sus amos los reconoce y los va a recoger. Esto no ocurre en la mayoría de los casos.

Con base en la denuncia del concejal, Transmilenio hizo público que 89 animales de compañía han sido abandonados en lo corrido de 2023. Esta cifra, se alimenta de la estadística semanal de mascotas abandonadas en el sistema, la oscila entre los 5 y 7 animales. En los últimos 5 meses, este número incrementó drásticamente, ya que en este periodo se registraron 59 animales abandonados, el 66 % del número de casos totales. Lo más lamentable, según el reporte de Transmilenio con base en los operadores que día a día rescatan perros y gatos, es que la mayoría de los dueños que los abandonó los deja en las estaciones y portales sin ninguna clase de remordimiento.

Con todo y lo crítico que resulta esta estadística, la solidaridad de las personas, incluso de los mismos trabajadores del sistema, han permitido conseguirle a estos peludos vilipendiados un segundo hogar. De acuerdo con las cifras de Transmilenio, 25 de los animales del sistema han podido ser adoptados por usuarios del sistema, otros 19 por personal del equipo territorial, y otros 3 fueron acogidos por guardas de seguridad de las estaciones a las que llegaron estos animales.

Por otro lado, del total de animales que han llegado extraviados a los puntos de abordaje de los buses articulados, solo 9 lograron encontrarse con su familia, por lo cual no constituyeron un caso de abandono como tal. El resto de animales fueron trasladados a fundaciones especializadas gracias a la colaboración entre el sistema y estos organismos de rescate y cuidado de mascotas.

“Algunas fundaciones se han sumando para dar ayuda parcial a la problemática, pero aún no tenemos una entidad que se responsabilice permanente del tema. Dado que el Sistema no tiene como misión el cuidado de los animales, y por ende no cuenta con la infraestructura necesaria para tal fin, hacemos un respetuoso, pero importante llamado de atención a los dueños de animales de compañía a realizar una tenencia responsable tanto fuera como dentro del Sistema”, reza el comunicado que Transciendo emitió a la opinión pública sobre el tema.

Este aspecto, que concierne a la responsabilidad de tenedores de animales de compañía, se lo recalcó Óscar Jiménez, Subdirector de Atención a la Fauna del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a El Espectador. “Es relevante tener en cuenta las obligaciones que los tenedores tienen con una animal de compañía. El uso de correa es obligatorio para cualquier animal de compañía, en el caso de los perros. Adicionalmente, se deben tener en cuenta las condiciones individuales que cada raza debe cumplir según la ley. Los tenedores deben identificar a sus perros con una placa que tenga los datos de contacto del dueño, así como un microchip, que al ser leído por lector, permita contactar y entregar el animal a su dueño”, explicó el funcionario.

