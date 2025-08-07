A Bogotá le salen canas, pero su sistema de atención aún tiene deudas pendientes

La Fundación Saldarriaga Concha señala que "es importante ver el cambio demográfico no como un ‘tsunami’ sino más bien como un llamado a la adaptación y a la evolución". Foto: El Espectador - José Vargas

Bogotá, una ciudad con casi ocho millones de habitantes, se está volviendo vieja. Así lo reafirmó el más reciente Informe de Calidad de Vida 2024, liderado por el programa Bogotá Cómo Vamos. En su investigación destaca como la capital está viviendo una transición demográfica acelerada y lo retador, a ritmos más rápidos en comparación con el promedio nacional.

Para 2005, el 8,2% del total de la población capitalina eran mayores de 60 años. En 10 años, esta tasa aumentó casi en un 4 % y para 2020 llegó a más de un millón de adultos...