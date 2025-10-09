Logo El Espectador
Bogotá
A contrarreloj: Ptar Canoas iniciaría operación en 2032 para recuperar río Bogotá

La ciudad mantiene una deuda ambiental histórica: descontaminar el río Bogotá. Tras lograr la contragarantía de la nación para gestionar el crédito para la obra, ahora viene la elección del contratista, prevista para 2026. El Acueducto tiene un plan inmediato para sanear el afluente.

09 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Río Bogotá que recibe cerca de 600 toneladas al día de material orgánico y de residuos sólidos
Foto: Acueducto

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas es, sin duda, la piedra angular para cumplir la orden del Consejo de Estado de descontaminar el río Bogotá. Y lo es, porque allí se tratará el 70 % de las aguas negras que produce la capital y el 100 % de Soacha. Pero a pesar de su importancia, el proyecto cumplió casi 10 años estancado: la falta de un aval de la nación a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), para tramitar un crédito con la Banca Multilateral para hacer su aporte al proyecto, fue el último escollo...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
