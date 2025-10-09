A contrarreloj: Ptar Canoas iniciaría operación en 2032 para recuperar río Bogotá

Río Bogotá que recibe cerca de 600 toneladas al día de material orgánico y de residuos sólidos Foto: Acueducto

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas es, sin duda, la piedra angular para cumplir la orden del Consejo de Estado de descontaminar el río Bogotá. Y lo es, porque allí se tratará el 70 % de las aguas negras que produce la capital y el 100 % de Soacha. Pero a pesar de su importancia, el proyecto cumplió casi 10 años estancado: la falta de un aval de la nación a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), para tramitar un crédito con la Banca Multilateral para hacer su aporte al proyecto, fue el último escollo...