A la cárcel banda delincuencial que secuestraba y robaba a conductores de apps

Seis hombres y una mujer fueron judicializados, entre ellos, dos menores de edad. Foto: Fiscalía

En las últimas horas cayó una banda delincuencial dedicada al secuestro y hurto de conductores de plataformas de transporte en Bogotá. Seis hombres y una mujer, entre ellos dos menores de edad, fueron judicializados.

Según investigación de la Fiscalía, estos señalados delincuentes solicitaban servicios por diferentes aplicaciones y, al momento de abordar los vehículos, sometían a los conductores, los retenían y los llevaban a un inmueble, donde les robaban objetos de valor y los obligaban a hacer transferencias de dinero para dejarlos en libertad.

El caso más reciente ocurrió el pasado 23 de mayo cuando secuestraron a un conductor que los recogió en el sector de Patio Bonito, localidad de Kennedy. Una vez se subieron, lo trasladaron a una vivienda del barrio Dindalito, en el suroccidente de la ciudad. Allí le quitaron dinero en efectivo, el celular y le vaciaron las cuentas bancarias. “En este caso fue instrumentalizado un adolescente”, indicó la Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal Gaula de la Seccional Bogotá imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, y uso de menores de edad en la comisión de delitos contra Bárbara Alexandra Rojas Fariñez, Juan David Steef Gaviria Moreno, Alembert Moisés Fernández García, Adán José Morales Morillo, Estivenson Enrique Mendoza Vivanco, Jhonatan José Aparicio Rivas y Julio César Fuentes Benítez.

Un juez de control de garantías decidió imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario de manera preventiva, mientras transcurre el proceso penal.

En Bogotá, según la Secretaría de Seguridad, el hurto de automotores ha tenido un leve descenso. En el caso de los carros, entre enero y septiembre de 2024, se reportaron 3.138 casos, 11 menos que en el mismo periodo de 2023. En cuanto a motos, este año se reportaron 4.054 casos, 114 menos que en 2023. Las localidades más afectadas son Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme. En total, este año se han realizado 162 capturas y se han recuperado 828 vehículos. Cabe mencionar que las cifras no discriminan el hurto de vehículos que operan con APP de transporte, porque por la falta de normatividad este servicio se considera ilegal.

“Una de las consecuencias de que este servicio no esté regulado es que las APP toman medidas de seguridad de manera voluntaria. Por ejemplo, ofrecen seguros que cubren siniestros para usuarios y conductores durante el viaje o medidas de identificación para conductores y pasajeros, pero no son medidas obligatorias, por un marco normativo promovido por el Estado. Mientras esa condición siga, no se podrá avanzar en una normativa especial que, seguramente, ayudaría a mitigar los casos de hurto”, señaló, José Daniel López, presidente de Alianza Inn, gremio que reúne a las APP de transporte.

En la mayoría de los casos de robos de vehículos asociados a plataformas, las modalidades son el falso servicio y la suplantación de identidad. En el falso servicio, los delincuentes piden el vehículo y cuando llega el conductor, puede que o le quiten el carro inmediatamente o, en medio del viaje. En la suplantación, suele suceder que los delincuentes se valen de perfiles de usuarios, que quedan abiertos en celulares robados. Solicitan el servicio y el conductor no sospecha por el perfil que registra. Una vez el vehículo llega, se comete el hurto. En ese sentido, buena parte de la estrategia de seguridad dependen del autocuidado de los conductores.

