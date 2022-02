A la cárcel hombre señalado de agredir y amenazar a su expareja en Soacha

La mujer presentó una denuncia penal ante las autoridades el pasado el 10 de febrero, tras las constante agresiones e intimidaciones. Foto: Óscar Pérez

El juzgado sexto penal de Soacha, durante una audiencia de control de garantías, impuso medida de aseguramiento preventiva contra José Alejandro Rodríguez Anacona, quién es señalado de hostigar y atacar a su expareja sentimental, luego de que esta terminará la relación por sus comportamientos violentos.

Rodríguez fue capturado este 22 de febrero por equipos de la Fiscalía de Cundinamarca, que tras la legalización de la captura solicitó su reclusión en un centro carcelario por las intimidaciones y agresiones que, según la Fiscalía y denuncias contra el señalado, ejerció sobre la víctima.

Vale recordar que este caso se conoció a través de las denuncias en redes sociales de la víctima, Laura Contreras. Así, en conversaciones de WhatsApp y varios videos quedaron registradas las intimidaciones y agresiones de Rodríguez.

En uno de los videos se observó como este, frente a la casa de la víctima, rompió con un casco los vidrios de la puerta mientras insultaba a la víctima. Momentos después, empieza a golpear una motocicleta que se encontraba en el parqueadero de al frente de la vivienda.

También se conocieron mensajes de texto en los que el sujeto amenazaba de muerte a la víctima. “Eso quería, una excusa para poder sacar todo esto que tengo reprimido y si tengo que estar en una cárcel, escondido o muerto, me vale, pero antes usted me paga todo lo que me hace”, asegura el señalado en una de las conversaciones que hacen parte de la investigación.

Frente a esto, la víctima presentó una denuncia penal el pasado 10 de febrero ante las autoridades, por el riesgo en el que se encuentra su vida. De esta manera, Rodríguez deberá responder desde la cárcel (por el momento) a la investigación en su contra por violencia intrafamiliar.

Por otra parte, Recuerde que la Secretaría de la Mujer en Bogotá tiene dispuesta la “Línea Púrpura” para poner en conocimiento casos de violencia contra la mujer o de mujeres en riesgo de feminicidio, a través de líneas 305 771 8138, 315 927 6046, 322 435 1295 y 310 301 0865.

