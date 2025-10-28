A la cárcel responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana en Bosa

El hombre fue capturado en el municipio de Bolívar, Santander. Enfrenta cargos por feminicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, acceso carnal, acto sexual violento y hurto agravado y calificado. Foto: Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a César Augusto Urrego Jaramillo, presunto responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana, ocurrido el pasado 7 de septiembre en la localidad de Bosa, al sur de la capital.

Según las investigaciones, Urrego Jaramillo ingresó a la vivienda de su expareja, amordazó a la madre y al hijo de esta, y posteriormente causó la muerte de Paula Andrea mediante asfixia mecánica. Además, tras cometer el crimen, intentó incendiar la residencia para borrar evidencias.

Después de recopilar pruebas y gracias a información de la ciudadanía, las autoridades lograron ubicar al hombre en la vereda Las Nutrias, municipio de Bolívar, Santander, donde se escondía con ayuda de un familiar. Fue capturado mediante orden judicial y enfrenta cargos por feminicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, acceso carnal, acto sexual violento y hurto agravado y calificado. Además, cuenta con antecedentes por violencia intrafamiliar, falsedad en documento privado y lesiones personales. Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por otor lado, de acuerdo con las autoridades, en lo que va del 2025, se han esclarecido 17 casos de feminicidio en Bogotá, nueve menos que en el mismo período del año anterior, lo que evidencia un ligero descenso, aunque la problemática persiste.

Este caso pone de relieve la persistente violencia de género en Bogotá, donde cada año decenas de mujeres pierden la vida a manos de sus agresores. A pesar de los esfuerzos por capturar a los responsables, la magnitud del problema evidencia la necesidad de reforzar la prevención, la educación y los mecanismos de protección, así como de promover una cultura de respeto hacia las mujeres que impida que hechos como el ocurrido en Bosa se repitan.

Cada hora 4 mujeres son víctimas de violencias

El panorama de las mujeres en Bogotá es eje de preocupación de las bancadas que velan por los derechos de las capitalinas en el Concejo de Bogotá. La reciente radiografía de violencias de género presentada por la concejala María Clara Name en debate de control, muestra que, solo entre enero y junio del 2025, se han presentado más de 17.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres en Bogotá.

Así lo indicó la cabildante durante el debate que le puso la lupa al programa del Distrito ’Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género’. Según las cuentas de este semestre, cuatro mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar cada hora.

Datos recogidos por la concejala señala que el 56% de las valoraciones por feminicidio se concentra en mujeres entre los 20 a 34 años. Adicional, entre enero y junio de este año, se tipificaron 10 feminicidios en Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa.

