A la expectativa: Jueza definirá el futuro de dos agentes del Esmad por lesión ocular

Este jueves se sabrá si dos policías del Esmad son culpables o inocentes de la lesión ocular que sufrió una joven en las protestas de 2021. Esto marcará un antecedente para otras víctimas, que esperan, al menos, saber quién les disparó.

12 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
Un comandante del escuadrón y un patrullero que habría disparado el arma fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de lesiones personales agravado y abuso de autoridad. Imagen de referencia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde el exilio, Leidy Natalia Cadena Torres atiende esta entrevista, justo un día antes de que una jueza dé a conocer el sentido del fallo contra dos policías del antiguo Esmad, procesados como los presuntos responsables de causarle una lesión ocular durante las protestas sociales de 2021. Ella ha sorteado cinco años de periplos judiciales y audiencias extensas, combinadas con terapias y médicos, que aún tratan su lesión. “Es una herida abierta, de un proceso que no solo me marcó físicamente, sino emocionalmente. Mudarme de país lo complicó...

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
