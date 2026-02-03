A los golpes: así fueron grabados dos policías durante un acto de intolerancia

La Policía Nacional aperturó una investigación disciplinaria Foto: Redes sociales

En una ciudad donde la intolerancia marca el inicio de riñas donde 4 de cada 10 terminan en homicidios, no es nada ejemplificante cuando los protagonistas son uniformados de la Policía.

Gracias a un video tomado por un ciudadano, en las últimas horas quedó en evidencia la agresión entre dos patrulleros en plena vía pública. De acuerdo con la grabación, uno de los policías pateó y pegó puños a su compañero, mientras este intentó protegerse y retroceder, al tiempo que otro uniformado se limita a observar.

La bochornosa escena obligó a la Policía Metropolitana de Bogotá a emitir un comunicado donde rechazaron el caso y aseguraron “que esas acciones no nos representan”.

Como medidas, informaron que iniciaron una investigación disciplinaria y apartaron del cargo a los uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo Transmilenio.

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto irrestricto por los principios institucionales. Conductas que se aparten del comportamiento ético y profesional esperado de sus integrantes no son toleradas y serán investigadas con rigor y celeridad”, concluyeron.

Desde la misma Secretaría de Seguridad han motivado campañas que buscan frenar la agudizada intolerancia en la ciudad, instando a la ciudadanía a aprender a reconocer los signos del conflicto, detener las reacciones violentas y promover el respeto, el diálogo y la empatía como herramientas para resolver diferencias. “Una pelea, sea cual sea el motivo, nunca va a valer más que una vida”, dice la cartera de Seguridad.

