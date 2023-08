A mujer que murió tras el sismo en Bogotá la habrían dejado encerrada por accidente

La joven no residía en la vivienda, razón por la cual no tenía llaves. Foto: Archivo Particular

Tras dos eventos sísmicos que sacudieron a la capital, se siguen conociendo detalles de lo que ocurrió con María Liz Moreno Mosquera, de 26 años, quien fue la única víctima mortal de los movimientos telúricos de este jueves 17 de agosto. Según reportes de la Policía, la muchacha no vivía en ese apartamento del barrio Madelena en Ciudad Bolívar, tan solo se había quedado a dormir con un amigo.

El fallecimiento de María Liz, al parecer de origen venezolano, causó conmoción entre la ciudadanía capitalina. Su reacción ante el sismo quedó, además, registrada en videos grabados por vecinos que intentaban persuadirla de no salir por la ventana del séptimo piso. Sin embargo, la joven acabó cayendo, pues no pudo sujetarse cuando intentaba bajar por la fachada.

Las versiones apuntan a que la joven no tenía llaves y estaba encerrada. Otros reportes conocidos por este diario dicen que ella no residía en ese apartamento, cosa que explica el hecho de que no tenía llaves. El reporte cuenta que “la ciudadana se quedó anoche a departir con un amigo viendo películas en el apartamento del piso siete. El amigo con el que se quedó anoche salió a trabajar temprano y la mujer se quedó durmiendo”.

En el apartamento se encontraba otro hombre, quien sería el arrendatario de una de las habitaciones del apartamento, “no se percató que la ciudadana se encontraba en el cuarto, posterior a eso salió a trabajar y cerró la puerta con seguro”, señala el reporte.

En una de sus últimas acciones, antes de salir por la ventana, la joven telefoneó a familiares y les dijo que estaba muy asustada: “llamó a sus familiares más cercanos, manifestando que tenía mucho miedo y que no podía salir por la puerta porque estaba con seguro, por lo cual decidió salir por la ventana”, añade el reporte.

Para cuando Bomberos, la Alcaldía, una unidad de Salud Mental, y más autoridades llegaron, ya no había nada que hacer. La joven falleció de inmediato por el impacto de su caída. Ante este terrible incidente, las autoridades hicieron un llamado a la calma, más aún, cuando luego de que ocho horas después de ocurrido el sismo de 6,1, en Colombia, volvió a presentarse un sismo a las 8:15 de la noche, de 5,1 de magnitud.

“El único incidente grave fue el reportado en Madelena, aparentemente por descontrol nervioso. Lamentamos profundamente el hecho y acompañamos con equipos de salud a quienes estaban con ella en la vivienda”, manifestó la alcaldesa Claudia López.

