A punto de caerse: así estarían casas de Ciudad Bolívar que el Distrito “mejoró”

Habitantes de la zona rural al sur de Bogotá temen que sus casas, recientemente mejoradas por contratistas de la Alcaldía Local, se desmoronen de un día para otro. Es la denuncia que hizo pública la concejala Diana Diago (Centro Democrático) luego de recibir una oleada de inconformidades de la comunidad que denuncia incumplimientos y deficientes trabajos que pusieron en riesgo sus viviendas, incluso más de lo que estaban antes de la intervención.

La cabildante denunció posibles irregularidades en la ejecución del contrato Cop-859-2023 que tiene por objeto “el mejoramiento de viviendas en la localidad de Ciudad Bolívar y tuvo valor superior a los $2.500 millones”. Los afectados denunciaron que las obras quedaron a medias y cuatro meses después de la finalización del contrato, las casas presentan daños en su infraestructura.

El contrato se firmó entre la “Unión Temporal Bolívar” con la alcaldía local de Ciudad Bolívar. La ejecución de las mejoras arrancó el 7 de marzo de 2024 con un plazo de ejecución de 6 meses y 15 días. La concejala encontró que, a la fecha, solo se intervinieron 13 viviendas de las 30 que se debían intervenir, lo que representa un incumplimiento del 57% del contrato, adicional, la ciudadanía beneficiaria del programa denunció que las obras ya se están deteriorando.

Los habitantes de estas casas se refirieron a las afectaciones: “No solo dejaron a medias mi casa, no contestan mis llamadas y me ha tocado poner mi dinero para terminar los arreglos”, señaló una de ellas. Y no es el único caso: “No me han terminado de hacer los arreglos, no han puesto las puertas de los baños, explotó un calentador, se quemó la licuadora, fue culpa de una sobrecarga eléctrica”, señaló otro vecino.

En respuesta al llamado ciudadano, Diago denunció que a pesar de las constantes alertas que adelantó la interventoría sobre los retrasos y fallas en la ejecución, el alcalde local, Diego Arenas, no tomó las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento del contrato, “la negligencia de los alcaldes locales le está saliendo cara a los bogotanos. La interventoría notificó las irregularidades de este contrato y no hubo acciones por parte de Arenas para solucionar la problemática,” mencionó la concejala.

“Esto es increíble. Se realizó un anticipo de 756.343.360 millones, en el mes de septiembre se terminó el plazo de ejecución y a la fecha no hay obras terminadas. Le exijo a Galán que supervise la contratación de las alcaldías locales porque no pueden seguir siendo ruedas sueltas en Bogotá. Solicitó a los entes de control tomen las acciones del caso”, finalizó la cabildante.

Denuncia en contra del alcalde local de Ciudad Bolívar

Diana Diago ya denunció en una oportunidad al nuevo alcalde local por presuntas irregularidades en su nombramiento. Esta demanda fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que el alcalde local Arenas no cumple con el requisito de arraigo en la localidad.

“Desde el año de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, Arenas se desempeñó como alcalde de Pandi, Cundinamarca, lo que pondría en duda su cumplimiento de los requisitos exigidos para asumir el cargo de Alcalde local”, señala la denuncia.

