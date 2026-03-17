Abiertas a los colados: faltan 1.690 puertas en estaciones de Transmilenio

Ciudadanos evadiendo el pago del pasaje de Transmilenio
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Mientras el pasaje en el sistema Transmilenio (TM) aumentó COP 350 y el discurso oficial insiste en un “plan estratégico antievasión”, la realidad operativa del sistema revela una contradicción difícil de justificar: “Se proyecta que falten 1.690 puertas automáticas en las estaciones que actualmente están en operación”, dice la empresa. De momento, serán 88 plataformas de abordaje abiertas, lo que constituye un riesgo para los usuarios.
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Por Redacción Bogotá
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Por Yeiver Rivera Díaz*
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