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Abiertas a los colados: faltan 1.690 puertas en estaciones de Transmilenio

Aunque el Distrito ha desplegado varias estrategias para contrarrestar los colados en el sistema, la falta de puertas en 88 estaciones ha generado un aumento en la evasión, lo que muestra cualquier esfuerzo como inútil.

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Redacción Bogotá y Yeiver Rivera Díaz*
17 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
Ciudadanos evadiendo el pago del pasaje de Transmilenio
Ciudadanos evadiendo el pago del pasaje de Transmilenio
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Mientras el pasaje en el sistema Transmilenio (TM) aumentó COP 350 y el discurso oficial insiste en un “plan estratégico antievasión”, la realidad operativa del sistema revela una contradicción difícil de justificar: “Se proyecta que falten 1.690 puertas automáticas en las estaciones que actualmente están en operación”, dice la empresa. De momento, serán 88 plataformas de abordaje abiertas, lo que constituye un riesgo para los usuarios.

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Por Redacción Bogotá

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