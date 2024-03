Policía amenazó con una pistola de taser a conductor de SITP (video)

Según la versión del conductor, el reclamo de los policías se dio porque había chocado la patrulla, "pero no lo estrellé" Foto: Redes sociales

Mientras un conductor de SITP realizaba la ruta por el barrio Los Libertadores en la localidad de San Cristóbal, fue detenido por varios policías que le exigieron, entre amenazas, que se bajara del bus. El motivo del altercado, habría sido un choque simple con una patrulla. Sin embargo, según el funcionario del Sistema Integrado de Transporte, esto no ocurrió.

“Dejo constancia que aquí los policías me orillan. Me querían bajar del bus porque supuestamente iba capturado por estrellarlo, pero en realidad eso no pasó”.

Videos tomados por los mismos pasajeros, dieron cuenta de la discusión entre el conductor y los patrulleros, quienes, con tono desafiante y entre amenazas, le exigían abrir las puertas y descender del vehículo. “Baje y me explica lo que me está diciendo. Baje o lo bajo”. “Abra o se lo pego”, le reclaman dos policías. “¿Por qué me va a bajar? ¿Qué le hice? ¿Qué le dije?”, responde el hombre.

Segundos después, la grabación deja ver como los uniformados se acercan a la ventana con una pistola taser amarilla, para amenazarlo. “Abra o se lo pego. Abra la puerta porque yo soy una autoridad de policía. Abra, no pasa nada”. “Yo soy un servidor público, socio. Qué le estoy haciendo”, dicen las partes en medio de la discusión.

“Tengo el bus totalmente lleno y no he podido abrir las puertas porque la verdad, se quieren subir a bajarme, a esposarme y a golpearme por algo que yo no he hecho”, fue el argumento del conductor.

Hasta el momento, la Policía de Tránsito no se ha pronunciado frente al caso y se desconoce como terminó el procedimiento.

