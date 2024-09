Abren clases de baile y yoga gratis: ¿cómo inscribirse?

Las inscripciones realizadas fuera de las fechas establecidas no se tendrán en cuenta. La inscripción al taller seleccionado estará habilitada hasta cuatro días antes de la fecha de inicio del mismo.

La inscripción no significa adjudicación de cupo. La adjudicación de cupo se informará vía correo electrónico, el cual debe confirmar su asistencia a través de un formulario.

En caso de haber recibido asignación de cupo, haber confirmado y no poder asistir a la actividad, se le solicita notificar prontamente por correo electrónico. De no hacerlo, puede aplicar a la sanción de no ser admitido en la programación de los talleres de la Casona de la Danza durante un periodo de seis meses.