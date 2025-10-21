Abren convocatoria para apoyar a negocios impactados por obras en Bogotá

Comerciantes y vendedores de este sector, se ven afectados por los retrasos en el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Comerciantes y emprendedores de Bogotá que han visto reducidas sus ventas por cuenta de las obras públicas en curso podrán postularse, hasta el próximo 15 de noviembre, a la estrategia ‘Bogotá Me Apoya Durante su Transformación’, con la cual la Alcaldía Distrital busca mitigar el impacto económico en zonas priorizadas de la ciudad.

La iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, contempla la entrega de apoyos económicos directos que van desde los $3 hasta los $10 millones por negocio, dependiendo del nivel de afectación y cumplimiento de requisitos. En total, se proyecta beneficiar a más de 1.300 unidades productivas, en una estrategia que contempla una inversión cercana a los $6.000 millones.

Los recursos estarán disponibles para personas naturales, micronegocios, micro, pequeñas y medianas empresas que operen en sectores donde se ejecutan proyectos de infraestructura de alto impacto, como la Línea 1 del Metro de Bogotá, la avenida 68, la calle 63, la Primero de Mayo, el sector del 12 de Octubre, entre otros corredores intervenidos.

Para acceder a estos apoyos, los interesados deben demostrar que operan en una de las zonas de influencia definidas por el Distrito, contar con matrícula mercantil activa (o certificado de existencia) y presentar una declaración juramentada —firmada por contador o revisor fiscal— que acredite que sus ingresos anuales en 2024 no superaron los topes definidos para las medianas empresas según el Decreto 957 de 2019.

Zonas priorizadas:

Avenida Caracas y calle 26

Avenida Caracas – Calle 63

Avenida Caracas – Las Flores y San Felipe

Calle 43 Sur

Avenida Primero de Mayo (en varios tramos)

Autopista Sur

Calle 68

Calle 100 (Chapinero)

Ciudad de Cali

Barrios Unidos (sector 12 de Octubre)

Calle Primera (sector Hortúa)

El programa se canaliza a través de dos componentes: ‘Impulso Ya’, enfocado en la entrega inmediata de capital para cubrir necesidades urgentes como arriendos, insumos o deudas; y ‘Vitrina Capital’, que busca ofrecer espacios de visibilización como ferias, bazares y corredores comerciales, tanto locales como internacionales.

Las inscripciones están habilitadas a través del portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, en el enlace:🔗 https://bogota.gov.co/2025/bogotameapoya

Con esta estrategia, el Distrito busca aliviar parte del impacto que las obras estratégicas han tenido sobre el tejido comercial de la ciudad, especialmente en sectores donde la disminución del flujo peatonal y vehicular ha reducido las ventas de manera considerable.

Pérdidas millonarias y reducción en ventas de hasta un 80%

Un reportaje realizado por El Espectador en los alrededores de la calle 72, en donde además de las obras de la Primera Línea del Metro, se realizaron las obras del intercambiador vial de la calle 72, dan cuenta de la gravedad de la situación para miles de comerciantes.

En esa zona, los retrasos de más de dos años en la entrega del intercambiador vial, generaron la quiebra de varios locales y una reducción importante en los ingresos de los pocos que lograron sostenerse.

“Llevamos más de 10 años en el sector, y nunca, ni siquiera en pandemia, tuvimos una crisis así. Hemos venido sufriendo un detrimento y, la verdad, no hemos recibido ayuda real. La cosa está difícil y pinta a empeorar. Ni las grandes superficies resistieron el impacto”, señaló, en su momento, Nazir Dalel, trabajador del sector.

“Vendemos hasta 80% menos y no llegan clientes. Con todos los retrasos de esta obra, el panorama parece que no mejorará pronto”, contó Óscar Cristancho, otro comerciante del sector, propietario de un restaurante ubicado en la calle 72 con avenida Caracas, y el cual se ha visto afectado por las obras y los respectivos retrasos. Éramos 12 y ahora quedamos 6″, asegura.

Los comerciantes ubicados en cercanías a la obra, desde finales del año pasado, venían insistiendo con autoridades locales y distritales, sobre la urgencia de implementar estrategias de impulso económico para aliviar la crisis en la zona y salvaguardar el patrimonio tanto de las personas que tuvieron que cerrar sus locales como de los pocos que lograron resistir.

Ahora esperan que la estrategia anunciada ayude, al menos en parte, a mitigar sus pérdidas, y sobre todo, a retornar al modelo de negocio que les funcionaba hace unos años, antes del inicio de las obras que transformaron radicalmente las dinámicas de cada sector afectado.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.