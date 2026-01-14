Logo El Espectador
Abren inscripciones para jardines infantiles en Bogotá: hay más de 10.500 cupos para 2026

Las inscripciones se mantendrán abiertas todo el año. Así puede aplicar.

Redacción Bogotá
14 de enero de 2026 - 06:27 p. m.
Jardín Infantil
Foto: semillitas jardin infantil
Las familias que buscan cupo para niñas y niños en la primera infancia ya pueden iniciar el proceso. Bogotá abrió oficialmente las inscripciones para acceder a jardines infantiles y servicios de atención integral durante 2026, con 10.586 cupos disponibles en diferentes modalidades y localidades de la ciudad.

La oferta se mantendrá abierta durante todo el año, lo que permite a las familias inscribirse sin depender de fechas límite.

Actualmente, la ciudad cuenta con una red de 360 unidades operativas, cuatro espacios rurales y servicios especiales como Creciendo Juntos, orientado a mujeres gestantes y a menores de tres años, y Crecemos en la Ruralidad, que fortalece la atención integral en zonas rurales del Distrito.

¿Cómo inscribirse?

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través del formulario disponible en este enlace. Allí las familias pueden consultar la disponibilidad de cupos y registrar la información requerida.

Quienes prefieran hacerlo de forma presencial pueden acercarse a cualquiera de las subdirecciones locales de Integración Social, donde recibirán orientación y acompañamiento para completar el trámite.

Una vez realizado el registro, la información es revisada por la Subdirección para la Infancia y remitida a los equipos territoriales, encargados de contactar a las familias, brindar orientación y facilitar el acceso progresivo a los servicios.

Atención integral desde los primeros años

Los jardines infantiles y programas de primera infancia del Distrito ofrecen atención integral que incluye cuidado, alimentación, acompañamiento pedagógico y fortalecimiento del desarrollo emocional y social, con un enfoque diferencial según el territorio.

La invitación para las familias es a realizar la inscripción con anticipación, mantenerse informadas por canales oficiales.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

