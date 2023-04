Abrir o no inscripciones: el debate que preocupa a programas de la U. Distrital

Los estudiantes de la licenciatura en física intervinieron el jueves pasado en el Concejo en busca de apoyo de los cabildantes. Foto: Óscar Pérez

El jueves previo a la Semana Santa comenzó el calvario para varios profesores y estudiantes de la Universidad Distrital. En los pasillos se comenzó a difundir una comunicación entre el decano de ciencias y educación con la coordinadora académica de la licenciatura en física, en la que anunciaba que la carrera no se abriría el siguiente semestre. Lo que en principio fue un rumor, rápidamente se confirmó con un acta de una sesión extraordinaria del Consejo Académico, de diciembre pasado, en la que se ratificaba que no se ofertarían los programas de ingeniería sanitaria (sede Bosa), la licenciatura en física y los tecnológicos de levantamiento topográfico (sede Vivero) y saneamiento ambiental (Bosa). El argumentó es uno: fueron los programas con más bajas inscripciones para el primer semestre de 2023.

Esto generó todo tipo de reacciones, desde egresados, que han destacado el valor de lo aprendido, hasta el temor de los estudiantes de primeros semestres sobre si podrán terminar sus carreras. A eso se vienen sumando las intervenciones en diferentes espacios de profesores y representantes estudiantiles. En las últimas semanas ellos han cuestionado los argumentos del Consejo Académico detrás de la decisión, por lo que piden estudios a fondo. De paso, plantean alternativas para evitar la crisis en los cuatro programas, así como en otros 14 que presentan similares condiciones y no lograron llenar los cupos del semestre en curso.

“Es una decisión mercantilista, desde la oferta y la demanda. Lo que no ven es que una decisión de estas repercute en, por ejemplo, la ciudad, porque muchos de los estudiantes de la licenciatura en física terminan siendo profesores del Distrito, y si hay algo que hace la carrera es prepararnos como docentes, que desarrollan un pensamiento crítico en la juventud”, asegura Santiago Rivera, estudiante de la licenciatura en física.

Algo similar opina la profesora Olga Lucía Castiblanco, quien ha sido reconocida precisamente por sus investigaciones en pedagogía. La docente resalta que, además de lo dicho por Rivera, no se puede desconocer que la carrera tiene más de 50 años de historia, que es parte del 3 % de los programas de este tipo que se ofertan en el país con acreditación de alta calidad y que la reducción de inscritos es una dinámica que se ha visto hasta en ingeniería de sistemas y en la licenciatura de lenguas extranjeras, que son las que mayor demanda tienen en la Distrital.

“Se requiere una reforma que permita renovar en todos los aspectos la universidad, desde el Gobierno, la participación democrática y la formación académica hasta la infraestructura administrativa”, señala Castiblanco, quien cree, además, que las licenciaturas de su facultad han entrado en una competencia extraña con la creación de la Escuela de Ciencias Matemáticas y Naturales, en la que se ofrecen las carreras de física, química y matemáticas, pero puras.

En respuesta, el rector Giovanny Mauricio Tarazona asegura que es consciente de esta situación, ya que en 2004, con mucho menos programas, se vendieron 58.000 formularios, mientras que en 2022 fueron 28.700 quienes se inscribieron, lo que demuestra el significativo descenso, pero afirma que lo que se está haciendo ahora es evaluando las situaciones de programas específicos, para que se ofrezcan anualmente, ya que por el momento no se contemplaría su cierre.

“Si a un programa que tiene capacidad para recibir a 80 estudiantes se le presentan 16 y se matriculan 11 en el primer semestre es importante revisar si se abre o no la cohorte. Hacerlo implica que en el segundo semestre voy a tener cinco estudiantes, porque hay deserción, y en el último semestre voy a tener solo uno, al que le tengo que garantizar todo”, explica Tarazona.

¿Un problema de comunicación?

“No hay nada más allá del acta”, señalan los representantes estudiantiles de los programas afectados. Gran parte de la Facultad de Medio Ambiente se enteró esta semana de la medida, por lo que en lo que se han comenzado a organizar con las otras facultades, han hecho actividades en dos sedes a la espera de respuestas de las directivas, así como en la sesión del jueves del Concejo de Bogotá intervinieron buscando apoyo de los cabildantes.

Tarazona asevera que los decanos sabían que no se ofertarían los programas desde que se tomó la decisión. “Desde diciembre los decanos informaron a sus programas y sus comunidades. Esto no es algo que se nos ocurrió y no se está haciendo nada. No estamos improvisando, es una decisión de revisión y evaluación, y en estos momentos continuamos en eso. La otra semana tenemos un Consejo Académico para revisar cómo se está comportando el sistema”.

El jueves las directivas solicitaron a las facultades las mallas curriculares, la evaluación docente, las condiciones de las acreditaciones, los análisis de la reducción de estudiantes y las acciones para atender el problema. A la par, y en vista de que se evaluarán las condiciones, piden al Consejo Académico revocar la decisión y volver a ofertar los programas, así como crear una comisión accidental, con pares académicos, que evalúe otros factores diferentes a los de la demanda. Por ejemplo, el impacto de los programas en las ramas que se aplican y compararlo con los programas de otras universidades, así como solicitan establecer una hoja de ruta para que los grupos de investigación puedan involucrarse en más temas de la ciudad.

Las inscripciones para el otro semestre siguen abiertas, por lo que se espera un debate más profundo alrededor de si abrir o no los programas, de la misma forma como desde la comunidad académica piden un diálogo abierto. Si bien la universidad en un comunicado aseguró que la medida no afectaría por lo pronto la continuidad de los programas, sí es claro que de todos los frentes se pide evaluar la pertinencia de lo que se enseña y la forma en que se está motivando a los jóvenes a estudiar estas carreras.