Accidentalidad de motos en Bogotá: tendencia que empieza a disminuir

En las últimas décadas, la motocicleta se ha consolidado como uno de los vehículos más utilizados y más eficientes de Bogotá. Beneficios como la falta de pico y placa, su costo y su capacidad de agilizar los tiempos de movilidad la han convertido en uno de los medios de transporte favoritos de los capitalinos. Sin embargo, los altos índices de accidentalidad siempre han sido su lado oscuro.

Y cómo no considerar ese hecho, cuando se registran casos como el del pasado 8 de junio en la Avenida Américas con carrera 50, donde un vehículo particular chocó a dos motociclistas, en medio de un puente vehicular, y provocó que uno de los conductores cayera de la estructura. El motociclista sufrió varias fracturas y fue trasladado a un centro asistencial. Las autoridades indicaron que el siniestro no dejó personas fallecidas.

Así como este accidente, son muchos los casos que se presenta a diario en la ciudad, pues según un estudio del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Bogotá terminó el 2021 con 497 motociclistas fallecidos por siniestros, frente a 517 del 2019. La capital fue una de las tres ciudades que registró menores niveles de fatalidad por accidentes viales con respecto a los observados en 2019.

De manera más reciente, la Secretaría de Movilidad informó que entre enero y abril de este año, 181 personas fallecieron en medio de accidentes de tránsito, de los cuales 68 iban a bordo de una motocicleta, representando así el 42% de las muertes. A su vez, las estadísticas arrojan el sábado es el día cuando más se registran siniestros fatales.

Sin embargo, las cifras parecen disminuir. En mayo, las muertes de usuarios de moto (conductor y acompañante) por accidentes de tránsito se redujeron, presentando la cifra más baja del mismo mes de los últimos cuatro años. En mayo del 2022 se registraron 12 muertes; en el 2021 fueron 14; en el 2020 se registraron 13, y en el 2019 fueron 20.

¿Por qué se están dando estos cambios?

El Distrito indicó que en los últimos años han trabajado en reducir el número de fatalidades en los accidentes de tránsito y mejorar los hábitos de conducción en los ciudadanos. Por ello, se han implementado cursos teórico-prácticos de conducción gratuitos a motociclistas, en los se refuerzan conocimientos en normatividad, seguridad vial, conductas seguras en la vía, técnicas de conducción, entre otras.

La Secretaría indicó que, en gran medida, estos cursos ayudaron a prevenir la fatalidad en los accidentes, ya que instruyen a los conductores en temas como: alistamiento preoperacional de la motocicleta; uso correcto del casco; elementos de protección personal; postura del conductor. Además, de ejercicios prácticos dentro de los que se encuentran condiciones técnico-mecánicas de la motocicleta, técnicas correctas de frenado y técnicas de conducción defensiva.

Respecto a la disminución de muertes registradas el mes pasado, el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, señaló que lo ideal es que no fallezca ninguna persona en las vías. Sin embargo, esta reducción de muertes representa 11 vidas salvadas en el quinto mes del 2022, comparándolo con el mismo mes del 2021, 2020 y 2019.

Asimismo, el secretario agregó que “además de todas las medidas y acciones que se desarrollan en torno a la seguridad vial en la ciudad, la reducción de fatalidades también responde a que, desde 2021, en mayo se conmemora el Mes de la Prevención Vial”.

Aquellos motociclistas que se encuentren interesados en la inscripción de los cursos gratuitos, podrán hacerlo a través del portal web de la Secretaría de Movilidad. Además, el Distrito informo que los cursos se adelantarán durante todo el año, y cada mes se realizarán convocatorias en las redes sociales de la entidad.

Artículos de seguridad para motociclistas

Según los expertos en seguridad vial, el aspecto más importantes para prevenir la fatalidad en accidentes de motos, se encuentra en utilizar todos los implementos de seguridad, por ellos existen artículos indispensables para los conductores como:

Casco certificado: este implementó es considerado como el artículo de seguridad más importante para motociclistas, pues ayuda a prevenir traumas craneoencefálicos al momento de los accidentes. Los fabricantes recomiendan materiales compuestos de aramida, kevlar, fibra de vidrio y fibra de carbono, que logran bajo peso y mejor absorción de impactos. Guantes de protección: este artículo bridar mejor agarre del manubrio y ayuda a proteger las manos en caso de algún siniestro, pues esta parte del cuerpo es la primera en recibir daños.

Chaqueta: la importancia de esta prenda no solo radica en la protección que le brinda al piloto. También convierte al motociclista en un actor visible para los demás conductores y entes viales, por eso, se pide que sea de material reflectivo y cuente con protección en codos, hombros y espalda. Rodilleras: estas ofrecen protección en las extremidades inferiores, previenen desde cortes y arañazos, e incluso goles que puedan incapacitar. Estas pueden variar si la moto es de corte deportivo, de turismo o del día a día. Además, los fabricantes recomiendan comprar materiales resistentes a la abrasión.

