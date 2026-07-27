Accidente en túnel Renacer mantiene cierres parciales en la Vía al Llano

Accidente en el túnel Renacer de la Vía al Llano Foto: Archivo Particular

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La Policía de Tránsito y Transporte comenzó a habilitar pasos alternos en el túnel Renacer para evacuar los vehículos que permanece represados tras el choque entre dos carros de carga, ocurrido la tarde de este lunes.

Pese a la medida, las autoridades mantienen las restricciones en el corredor y aún no hay una hora estimada para su reapertura total.

La emergencia se reportó dentro del túnel Renacer, uno de los puntos estratégicos de la conexión entre Bogotá y los Llanos Orientales, ubicado en inmediaciones del municipio de Quetame. Tras el choque, Coviandina informó del cierre total de la vía mientras organismos de emergencia y autoridades de tránsito atendían la situación.

De acuerdo con la concesionaria, uno de los vehículos involucrados transportaría, al parecer, sustancias peligrosas, razón por la que se activó el Plan de Atención de Emergencias y se reforzaron las medidas de seguridad en el sector.

Horas después del accidente, la concesión reportó que no se registraban personas heridas. Sin embargo, el cierre comenzó a extenderse a distintos puntos del corredor para evitar la llegada de más vehículos a la zona de la emergencia.

Las restricciones se mantienen en los sectores K35+000, K44+700, K58+000 y K75+000, además de los peajes de Naranjal y Pipiral. Como consecuencia, se han registrado represamientos en ambos sentidos de la vía.

Tras el inicio del operativo para retirar uno de los vehículos involucrados, pasadas las 4:20 p. m., se autorizó el paso alternado de vehículos por el túnel Renacer con el objetivo de reducir la congestión generada por el cierre.

Coviandina reiteró que las maniobras continúan en el lugar del accidente y que, por ahora, no existe una proyección sobre cuándo podrá restablecerse completamente la movilidad en el corredor vial.

La recomendación para los conductores es a mantenerse atentos a los reportes oficiales antes de emprender viajes por la vía Bogotá-Villavicencio.

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