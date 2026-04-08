Acoso sexual callejero: miles de casos, pero una justicia que minimiza la agresión

Este tipo de violencia de género en las calles termina por ser tipificado como un delito de injuria por vía de hecho que minimiza las penas. EFE/Juan Pablo Pino
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
Caminar o tomar el transporte público, un acto cotidiano para millones de personas, no es igual para ellas. El acoso sexual callejero, una forma de violencia de género, tiene rostro y heridas en forma de recuerdos. No existe excepción alguna en que una mujer no haya experimentado un comentario o gesto inapropiado, una mirada lasciva, un tocamiento o rozamiento violento, una persecución o una fotografía no consentida, incluso desde temprana edad.
Muestra de ello fue el movimiento que en 2016 estalló en redes sociales bajo el hashtag...
Por María Angélica García Puerto
Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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