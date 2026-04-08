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Acoso sexual callejero: miles de casos, pero una justicia que minimiza la agresión

Aunque el marco legal parece claro ante una situación de acoso sexual donde existen relaciones de poder, la normativa parece difuminarse cuando ocurre en las calles o el transporte público. Un vacío legal que termina por minimizar la violencia que sufren niñas y mujeres a diario.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
08 de abril de 2026 - 12:00 p. m.
Este tipo de violencia de género en las calles termina por ser tipificado como un delito de injuria por vía de hecho que minimiza las penas. EFE/Juan Pablo Pino
Este tipo de violencia de género en las calles termina por ser tipificado como un delito de injuria por vía de hecho que minimiza las penas. EFE/Juan Pablo Pino
Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Caminar o tomar el transporte público, un acto cotidiano para millones de personas, no es igual para ellas. El acoso sexual callejero, una forma de violencia de género, tiene rostro y heridas en forma de recuerdos. No existe excepción alguna en que una mujer no haya experimentado un comentario o gesto inapropiado, una mirada lasciva, un tocamiento o rozamiento violento, una persecución o una fotografía no consentida, incluso desde temprana edad.

Muestra de ello fue el movimiento que en 2016 estalló en redes sociales bajo el hashtag...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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