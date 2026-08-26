Acoso sexual en Bogotá: ¿Qué tanto lo viven sus habitantes? Esto revela nueva encuesta

El transporte público es uno de los lugares donde más se registran casos de acoso en Bogotá. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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En las calles de Bogotá las probabilidades de ser víctima de acoso sexual son altas, pero impactan en particular a las mujeres y personas con identidad diversa. Así lo detalló un nuevo estudio de la Veeduría Distrital, el cual halló que del total de encuestados, cuatro de cada diez sufrió acoso.

Las mujeres son las principales víctimas

Más de la mitad de las mujeres encuestadas por la Veeduría Distrital aseguró haber vivido al menos una situación de acoso sexual callejero entre junio de 2024 y junio de 2025.

La cifra fue de 51,6 % entre las mujeres, frente al 15,8 % de los hombres y el 56,9 % de las personas de otras identidades de género.

El temor también marca una diferencia entre hombres y mujeres. El 95,4 % de las mujeres manifestó sentir miedo de ser víctima de acoso sexual callejero siempre o algunas veces, mientras que entre los hombres la proporción fue de 37,6 %. En el caso de las personas de otras identidades de género, llegó al 92,3 %.

El espacio público es el principal escenario de acosos

La percepción de temor ante posibles acosos, está relacionada con la sensación de inseguridad en espacios cotidianos. El 71,7 % de las mujeres dijo sentirse insegura o muy insegura en el transporte público, frente al 54,6 % de los hombres y el 69,2 % de las personas de otras identidades de género.

En calles y espacios públicos, la percepción de inseguridad aumentó al 83,1 % entre las mujeres, 65,4 % entre los hombres y 76,9 % entre otras identidades de género.

¿Qué lugares generan mayor miedo?

La encuesta también identificó los lugares que generan mayor percepción de riesgo. Entre las mujeres, los principales son:

Las calles oscuras (94,6 % en mujeres y 88,8 % en hombres)

Los lotes baldíos (92,1 %/88,8 %)

Las zonas de basura (90 %/81,4 %)

Las zonas de construcción (83 %/ 81,5 %)

¿En qué lugares se presentan más más acosos?

En cuanto a los lugares donde efectivamente se presentan situaciones de acoso, las mujeres señalaron principalmente la calle, con 82,9 %, y los buses del transporte público y Transmilenio, con 72,3 %.

Los momentos de mayor ocurrencia fueron la tarde, con 75,4 %, y la mañana, con 61,3 %, lo que, según la Veeduría, evidencia una relación con los desplazamientos cotidianos por estudio, trabajo y otras actividades.

¿Cuáles son las conductas que se consideran acoso?

La Veeduría recordó que el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027 reconoce el acoso sexual callejero como una problemática relacionada con la seguridad, la movilidad, la autonomía y el derecho a una vida libre de violencias.

Las conductas reportadas incluyen diferentes formas de acoso. Entre las mujeres que aseguraron haber vivido estas situaciones, las más frecuentes fueron las miradas o gestos morbosos (87,6 %), los silbidos, besos al aire y sonidos sexuales (78,9 %), los comentarios sobre el aspecto físico (72,1 %) y las palabras obscenas (67,1 %).

Los hombres son los principales agresores

Los hombres aparecen como los principales agresores identificados por quienes reportaron experiencias de acoso. El 96,8 % de las mujeres señaló a hombres como agresores, mientras que el 52,6 % de los hombres que sufrieron acoso también identificó a otros hombres. Entre las personas de otras identidades de género, la proporción fue de 92,2 %.

La encuesta también midió la reacción de quienes presencian estas situaciones. El 54,6 % de las mujeres, el 38,1 % de los hombres y el 70,8 % de las personas de otras identidades de género afirmó haber presenciado algún caso de acoso sexual callejero durante el periodo consultado. Sin embargo, solo el 40,2 % de las mujeres y el 34,7 % de los hombres que presenciaron estos hechos dijeron haber reaccionado o intervenido.

Desconocimiento de las rutas de denuncia

Uno de los principales obstáculos identificados es el desconocimiento de las rutas para denunciar. El 73 % de las mujeres encuestadas dijo no saber dónde denunciar un caso de acoso sexual callejero, mientras que solo el 27 % afirmó conocer los mecanismos disponibles. La situación también se refleja en los reportes: apenas el 8,3 % de las mujeres que respondieron la encuesta manifestó haber denunciado un caso.

La confianza en las instituciones también varía según los grupos consultados. Entre las mujeres, la Secretaría Distrital de la Mujer fue la entidad que generó mayor confianza, con 56,9 %. Los hombres señalaron principalmente la Línea 123, con 53,4 %, mientras que las personas de otras identidades de género destacaron las Casas de Igualdad de Oportunidades, con 60 %.

Para la Veeduría Distrital, los resultados muestran la necesidad de reforzar la prevención, mejorar las condiciones de seguridad en los espacios públicos y facilitar el acceso a las rutas de atención y denuncia.

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