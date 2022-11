Actores que recreaban escena de atraco resultaron heridos por la Policía en Bogotá

Los jóvenes aseguraron que llevaban horas actuando en el restaurante y que contaban con los permisos para grabar. No obstante, la Policía asegura que atendieron a la escena en respuesta a una llamada por un supuesto atraco. Foto: @Furia_Grafica

Mientras unos jóvenes y estudiantes realizaban una producción audiovisual en un restaurante ubicado en Las Nieves, sobre la carrera 7 con calle 19, en Bogotá, Colombia. A través de un video en Twitter, se puede ver cómo el patrullero que disparó ignora e insulta a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos.

Los videos divulgados muestran cómo los jóvenes grababan las escenas en las entradas del establecimiento, disfrazados con capuchas blancas y un arma. Además, ellos aseguraron que hicieron cerca de tres ensayos antes de que llegaran los policías.

Los jóvenes comentaron que los uniformados usaron armas de fuego, hiriendo a uno de los actores. Además, los policías dijeron que los jóvenes no tenían permisos para grabar en dicho establecimiento. Los actores aseguraron que sí lo tenían.

“En este momento, mi hermano está herido en el Hospital Santa Clara, con dos impactos de bala y no nos han dado razón de él. El comandante de la sección, el cual me dijo que yo era un bocón, no nos da razón y levantaron prácticamente toda la escena”, comenta el joven en el video.

Unos jóvenes y estudiantes estaban realizando una producción audiovisual en un restaurante ubicado en las nieves sobre la Cr 7 con Calle 19 Bogotá, Colombia.#NotiFuria #Press#ReformaPolicial#Noticias#FuriaGrafica pic.twitter.com/WZtJB239eo — Furia Grafica (@Furia_Grafica) November 10, 2022

¿Cuál es la versión de la Policía?

Según versiones de la Policía, ellos llegaron a la escena porque reaccionaron al llamado de un supuesto atraco, por lo que acudieron de inmediato por la alta inseguridad que persiste en la ciudad. Además, aseguraron que los actores se metieron a grabar sin permiso de la dueña y no fueron atacados.

Durante la puesta en escena, los jóvenes tenían una capucha blanca y un arma de juguete. Además, llevaban grabando en el espacio desde horas de la mañana. Según los testimonios de los jóvenes, una vez llegó la Policía, dispararon sin mediar palabra.

En un comunicado, la Policía del barrio Santa Fe aseguró que: “el cuadrante en su labor se dirige de inmediato al lugar de los hechos y al llegar encuentra a tres personas encapuchadas las cuales hacen caso omiso a la orden de policía de bajar el arma que tenían en las manos, por lo cual para salvaguardar su vida y la de los ciudadanos, los uniformados se ven en la obligación constitucional de accionar sus armas de dotación de manera preventiva”.