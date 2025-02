Actriz Carmenza Gómez denunció que un cajero le dio billetes falsos en Bogotá

Carmenza Gómez mostró los billetes que le entregó un cajero Davivienda. Foto: Archivo Particular

La actriz de cine, teatro y televisión, Carmenza Gómez, advirtió en sus redes sociales una modalidad de estafa de la cual fue víctima en los últimos días y que parece preocupar a más de un habitante de Bogotá: un cajero dando billetes falsos. La artista, que ha sido víctima en otras estafas virtuales, contó su historia en su cuenta de Instagram.

El miércoles 29 de enero, en el sector de Galerías, dice la actriz, retiró dinero en un cajero Davivienda y este le dio billetes de $50.000. Fue hasta el día siguiente que se enteró de que eran falsos: “solo ayer me di cuenta cuando me empezaron a mirar como a una delincuente cada vez que iba a pagar con uno de estos billetes falsos”, indicó adjuntando una foto con seis billetes de esa demarcación, es decir, $300.000.

La artista, reconocida en producciones como Hasta que la plata nos separe y Francisco el matemático, no supo distinguir si los billetes eran falsos, en parte porque confío en la máquina. “Ahora me toca hacer un diplomado sobre falsificación de billetes porque por mucho que me expliquen no distingo un billete falso de uno verdadero”, así empezó su publicación. Para terminar, su disgusto se centra en el trámite que tendrá que hacer para la entidad bancaria responda por el impase. “Con tanto oficio que tengo que hacer, ahora me toca ir al banco a la jartera del reclamo y eso sí es perder el tiempo”.

En julio del año pasado, la actriz también compartió un episodio de estafa del que fue víctima con tan solo dar un clic. “Siempre hay una nueva modalidad de fraude y yo caí en esta, abrí el link que me mandaron durante días para que renovara mi suscripción de Netflix y actualizara mi tarjeta de crédito y me robaron más de cinco millones”, señaló en su momento.

Cinco claves para reconocer si un billete colombiano es falso, según el Banco de la República:

Mire: observe las imágenes y colores del billete.

Toque: perciba al tacto el alto relieve en algunas imágenes y textos.

Levante: ponga el billete al trasluz y descubra imágenes.

Gire: observe efectos de cambio de color y movimiento al girar el billete.

Compruebe: observe la fluorescencia utilizando lámparas de luz ultravioleta y verifique los mmicrotextosutilizando una lupa.

En el billete de $50.000, el violeta es su color predominante, con cambios de tonalidad. Sus dimensiones son 66 mm de alto × 148 mm de ancho. Si observa detenidamente, puede encontrar la Ciudad Perdida (núcleo de la cultura tayrona), la Sierra Nevada de Santa Marta, un colibrí picando una flor y un caracol burgao, junto con el nobel de literatura Gabriel García Márquez.

El de $100.00 cuenta con características que permiten su verificación como las dimensiones: 66 mm X 153 mm, el verde como color predominante, la imagen del presidente Carlos Lleras Restrepo junto al pájaro barranquero y la flor del sietecueros en el anverso. En el reverso se resalta el Valle de Cocora en Quindío y la palma de cera, nuestro árbol nacional.

¿Qué otras modalidades se presentan en cajeros automáticos?

Son varias las modalidades con las que hoy día los delincuentes acceden a las cuentas bancarias de los capitalinos, haciendo uso de dispositivos tecnológicos y otras artimañas que se escapan de la percepción e imaginación. Estas son algunas de ellas:

Cámaras ocultas y dispositivos de manipulación

Varias personas han denunciado la utilización de cámaras de video imperceptibles en los cajeros automáticos, instaladas estratégicamente con el fin de grabar a los usuarios mientras digitan su clave. Estas cámaras generalmente están ubicadas cerca al teclado, o en las paredes o el techo del recinto donde está el cajero.

Teniendo en cuenta que esta es una de las modalidades más frecuentes de saqueo de cuentas, las autoridades recomiendan elegir cajeros de confianza en donde anteriormente haya realizado transacciones, o realizar los trámites en cajeros ubicados en centros comerciales, en donde hay vigilancia continua. También es importante que trate de cubrir los dígitos de su contraseña y revise minuciosamente el cajero antes de usarlo. Sin embargo, si sospecha que algo no cuadra, lo mejor es que utilice otro cajero y dé aviso a las autoridades.

Tapa Negra, ‘Skimming’ o copia y robo de datos; Robo de datos a través del software del cajero

Esta nueva modalidad, que altera la ranura por donde salen los billetes, fue reportada en Cali y replicada en el resto del país. Con el fin de atrapar el dinero e impedir que los billetes salgan de la máquina, los delincuentes instalan una cinta negra en la ranura que expide los billetes, la cual impide que el usuario los retire. Una vez la persona abandona el cajero y va a notificar el supuesto error a su entidad bancaria, los delincuentes ingresan al cajero y se quedan con el dinero.

‘Skimming’ o copia y robo de datos

En esta modalidad, los delincuentes instalan, en la ranura que lee la tarjeta, dispositivos capaces de copiar la información de las cuentas bancarias de los usuarios. Una vez la persona realiza la transacción de manera normal, los delincuentes quedan con los datos de la banda magnética, entre los que se encuentra la clave, y clonan las tarjetas y efectuar retiros, pagos o transacciones a nombre del titular. Esta modalidad también es utilizada en datáfonos.

Robo de datos a través del software del cajero

En esta modalidad, los delincuentes logran acceder a las computadoras que controlan los cajeros con el fin de instalar un software capaz de retener los datos de los usuarios y como en la modalidad de ‘Skimming’, clonar las tarjetas y realizar pagos a nombre del titular.

¿Cómo evitarlo?

Si va a retirar altas sumas de dinero en efectivo, solicite el acompañamiento de la Policía Nacional, el cual puede solicitar en entidades bancarias o llamando a la línea 123.

No reciba ayuda de extraños mientras retira el dinero y tampoco entregue su tarjeta o revele la clave.

Si requiere ayuda, pídala a los funcionarios del banco que se encuentran plenamente identificados.

Si va a realizar transacciones directamente del banco, verifique quién está a su lado y entregue su dinero única y exclusivamente al cajero.

Observe el comportamiento de personas dentro de las instalaciones del banco, así como la presencia de motocicletas y vehículos fuera del mismo. Si sospecha, informe inmediatamente a la Policía Nacional a la línea 123

Cuando salga del banco, no acepte ayuda o entable conversaciones con extraños.

