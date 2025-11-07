Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Actuaron con desprecio por la vida”: Fiscalía describe el crimen de Jaime Moreno

En la continuación de la audiencia de imputación contra Juan Carlos Suárez, la Fiscalía entregó más detalles detrás del crimen de Jaime Moreno. Tras un nuevo pedido de aplazamiento, la diligencia continúa este viernes 7 de noviembre.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
07 de noviembre de 2025 - 01:00 a. m.
Tras salir del bar, Jaime Esteban Moreno se dirigió al Oxxo y allí fue la primera agresión. Luego, una cuadra más abajo ocurrió la mortal golpiza.
Tras salir del bar, Jaime Esteban Moreno se dirigió al Oxxo y allí fue la primera agresión. Luego, una cuadra más abajo ocurrió la mortal golpiza.
Foto: Jonathan Bejarano

Mientras Juan Carlos Suárez Ortiz, único procesado por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, compareció este jueves por tercera ocasión ante un juez, su supuesto cómplice, al cierre de esta edición, seguía sin ser capturado. Una vez más, en la audiencia virtual el detenido se mostró inexpresivo, mientras las partes intervenían y revelaban más detalles de la noche en la que mataron a golpes al joven de 20 años.

Contexto:

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Jaime Esteban MOreno

Uniandes

Homicidios en Bogotá

Juan Carlos Suárez Ortiz

Seguridad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.