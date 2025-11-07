“Actuaron con desprecio por la vida”: Fiscalía describe el crimen de Jaime Moreno

Tras salir del bar, Jaime Esteban Moreno se dirigió al Oxxo y allí fue la primera agresión. Luego, una cuadra más abajo ocurrió la mortal golpiza. Foto: Jonathan Bejarano

Mientras Juan Carlos Suárez Ortiz, único procesado por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, compareció este jueves por tercera ocasión ante un juez, su supuesto cómplice, al cierre de esta edición, seguía sin ser capturado. Una vez más, en la audiencia virtual el detenido se mostró inexpresivo, mientras las partes intervenían y revelaban más detalles de la noche en la que mataron a golpes al joven de 20 años.

Contexto: