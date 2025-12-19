Acueducto de Bogotá recupera COP 74 mil millones por obras abandonadas en la Planta Wiesner

Visita de la personería de Bogotá a esta planta de tratamiento de agua para revisar las obras de ampliación. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) logró un laudo arbitral que le reconoce más de COP 74 mil millones de pesos por incumplimientos graves en obras de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner, ubicada en La Calera y fundamental para el suministro de agua de la capital.

Le puede interesar: Escasez de agua en Bogotá¿cómo llegamos a este punto?

La decisión, tomada el 15 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Arbitramento, establece que el consorcio contratado para ampliar las unidades de filtración y ejecutar obras complementarias abandonó los trabajos sin concluirlos.

Como resultado del proceso arbitral, el Tribunal ordenó al consorcio integrado por las firmas Proyectos de Ingeniería y Servicios para el Medio Ambiente S.A.S., Ecman Engenharia S.A. Sucursal Colombia e Ingecol S.A, junto a las aseguradoras Seguros del Estado S.A y Zurich Colombia Seguros S.A, pagar a la EAAB, la suma de COP 67 mil millones. “A este monto se suman los costos del arbitraje y las costas procesales, que elevan el valor total reconocido a favor de la Empresa a más de 74 mil millones de pesos”, señala el Acueducto.

El tribunal también determinó que las aseguradoras vinculadas al contrato, deberán pagar 13.718 millones de pesos adicionales, correspondientes al valor máximo asegurado.

El incumplimiento obligó a que la entidad declarara la caducidad del contrato, debido al riesgo que representaba para la operación del sistema de abastecimiento de agua potable. Las obras retrasadas afectan la capacidad de la planta, particularmente en momentos críticos de alta demanda del servicio.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.