Acueducto detectó 62 empresas con conexiones irregulares y vertimientos sin tratar en Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantó en agosto 696 inspecciones en 20 localidades de la ciudad y en el municipio de Soacha. Foto: Empresa de Acueducto

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En operativos de control realizados durante los últimos dos meses, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá identificó que al menos 62 empresas mantienen conexiones irregulares al sistema de alcantarillado o descargan aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento previo, una práctica que pone en riesgo la infraestructura y la calidad ambiental de la ciudad.

En contexto: Humedal Córdoba: cada vez más contaminado y en riesgo de perder espejos de agua

La verificación se realizó a 150 empresas de sectores como el farmacéutico, químico y de alimentos, consideradas grandes generadoras de aguas residuales no domésticas. Aunque el balance incluye algunos avances, los resultados revelan fallas estructurales en el cumplimiento de la normativa ambiental.

De acuerdo con los hallazgos, se detectaron 21 conexiones erradas al sistema de alcantarillado y 41 casos de vertimientos sin tratamiento previo. Además, 45 empresas no han realizado la caracterización de sus descargas, un requisito clave para evaluar el impacto de los residuos líquidos que llegan a la red pública.

Avances parciales y cumplimiento desigual

El informe también muestra que una parte del sector empresarial ha avanzado en la gestión de sus aguas residuales. El 73 % de las empresas visitadas cuenta con algún tipo de tratamiento, mientras que el 57 % ha realizado la caracterización de sus vertimientos, lo que refleja un nivel de cumplimiento intermedio frente a las exigencias ambientales.

En menor proporción, el 16 % ha implementado tecnologías limpias, como recirculación de agua o maquinaria de bajo consumo, y apenas el 13 % aprovecha el agua lluvia dentro de sus procesos productivos, cifra muy baja si se tiene en cuenta que, tras el racionamiento, la recolección de agua lluvia pasó de ser una acción ocasional a ser fundamental. En contraste, 93 de las 150 empresas valoradas no presentaron conexiones erradas o inadecuadas.

Riesgos para el alcantarillado y el ambiente

Las irregularidades detectadas, especialmente los vertimientos sin tratamiento y las conexiones indebidas, representan un riesgo directo para el sistema de alcantarillado de la ciudad, pues, además de aumentar la carga contaminante que llega a los cuerpos de agua, entre ellos varios humedales, acelera el proceso de deterioro del sistema de alcantarillado, pues muchos de los conductos por donde circulan estos desechos están diseñados para el tránsito de agua lluvia.

Según el Acueducto, los casos identificados deberán implementar planes de mejoramiento y estarán bajo seguimiento para corregir las fallas detectadas. Durante las visitas, los equipos técnicos entregaron recomendaciones sobre el manejo adecuado de descargas y ajustes en los procesos productivos, con el fin de reducir impactos ambientales y evitar posibles sanciones.

Mientras tanto, los resultados dejan en evidencia que, pese a algunos avances, persisten prácticas que comprometen la gestión de aguas residuales en Bogotá y plantean interrogantes sobre la efectividad del control y la vigilancia en sectores con alto potencial contaminante.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.