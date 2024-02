¿Qué hacer si me sale el agua amarilla de la llave? Acueducto da recomendaciones

Ciudadanos reportan color amarillo en varias zonas de la ciudad. Los cambios en las plantas de agua buscan asegurar abastecimiento en época de sequía explican el fenómeno. Foto: Archivo Particular

Durante la última semana los bogotanos han reportado que el agua de sus grifos está saliendo con un extraño color amarillento. Aunque este fenómeno es hasta el momento exclusivo de algunas zonas de la capital del país, lo cierto es que ha causado bastante resquemor entre la ciudadanía, que se pregunta si el líquido con el que hacen prácticamente todas las actividades indispensables del hogar, sigue siendo acto para el consumo.

Días atrás, la empresa de Acueducto de Bogotá confirmó que el color del agua era una consecuencia normal de trabajos operativos que hacen los trabajadores de la empresa en algunas redes de la ciudad.

“Básicamente, el agua amarilla está saliendo porque estamos haciendo unos movimientos operativos. O sea, estamos cambiando la forma como llega el agua a cada una de nuestras casas. Y ese cambio de velocidad en las líneas de la red de acueducto produce que se desprenda un poco de la película. Y eso es lo que produce el color en el agua”, confirmó el gerente del Acueducto, Diego Montero. Durante este proceso, los líquidos con los cuales se potabiliza el agua, como el manganeso, sufren un desplazamiento que termina por generar ese color amarillento en el líquido vital que sale de la llave.

Aunado a lo anterior, el gerente reafirmó que el agua sigue siendo potable y apta para el consumo humano. Sin embargo, como recomendación adicional, le solicitó a los ciudadanos comunicarse con la línea 116. A través de este canal de comunicación, la empresa quedará notificada y enviará un equipo de operarios para que limpien las redes de la zona.

Asimismo, dado el cronograma de trabajos que tiene la empresa, Montero confirmó que esta situación se postergaría, al menos, por 10 días, mientras terminan las operaciones de traslado.

Al final de la declaración, el funcionario recalcó la importancia que tiene el uso eficiente del agua en la temporada del fenómeno del niño. Si bien, las lluvias de la última semana han devuelto la calma a la ciudadanía, el nivel de los embalses que proveen a la ciudad todavía no es el esperado. Por ende, Montero invitó a la ciudadanía a que eviten cosas como lavar el carro, evitar el uso de mangueras, y evitar enjabonarse con la llave de la ducha abierta. Con estas acciones, no solo se evita cobros adicionales por exceder el límite de consumo establecido, sino que, además, contribuye a que la ciudad no tenga que emprender acciones de racionamiento.

