Acusan a sacerdote de pagar a jóvenes a cambio de sexo, en la localidad de Bosa, en Bogotá

En este momento hay una denuncia penal en curso. Las autoridades judiciales y religiosas serán las encargadas de determinar quién tiene la razón. Foto: Pixabay

En las últimas horas, vecinos de la localidad de Bosa salieron a las calles para señalar a un sacerdote de una iglesia católica por presuntamente tener encuentros sexuales con jóvenes, que contactaba a través de una página de internet.

Supuestamente, el párroco habría pagado entre $100.000 y $150.000 a cambio de tener relaciones sexuales con hombres en parroquia de Bosa, por lo que los feligreses de la iglesia, indignados, se manifestaron en las calles, en plena cuarentena, para exigir que el sacerdote le diera la cara ante la comunidad.

Un joven que, al parecer, sostuvo relaciones con el sacerdote, pero que no sabía que el hombre ejercía ese oficio. “Yo me alarmé al darme cuenta de que era un sacerdote, pero me ofreció plata para que estuviera con él y no dijera nada” señaló a Noticias Caracol. Otra persona dijo: “lo contacté por el aplicativo. Pasamos un rato agradable, pero yo no pensé que fuera el sacerdote”.

Otro vecino del sector indicó que el sacerdote “es una persona que trabaja por la comunidad y la defiende”. Por su parte, el sacerdote explicó que todo se trata de una persecución en su contra y que, incluso, una serie de fotografías y videos que circulan por redes sociales en donde presuntamente el párroco aparece semidesnudo, no son de él.

“Debemos hablamos la verdad, como decía Jesucristo. Ellos están ofendidos porque digo la verdad, porque no los dejo celebrar en lugares en donde no corresponde”, dijo el sacerdote, quien al parecer lleva dos años en el cargo.

En este momento, hay una denuncia penal en curso y se espera que tanto las autoridades judiciales y religiosas investiguen para determinar quién tiene la razón.

(*) Actualización de la noticia. Luego de la publicación de esta información, El Espectador conoció el texto de la audiencia de preclusión que se llevó a cabo el día 22 de agosto de 2023 ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento Transitorio de Bogotá D.C., en el que se declaró la preclusión de la investigación que se adelantó en contra del párroco de una iglesia católica en la localidad de Bosa por la presunta comisión del delito de demanda de explotación sexual con persona menor de 18 años. Los antecedentes de la declaratoria de la preclusión de la investigación se sintetizan así: