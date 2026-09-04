Apagón de celulares en colegios: lo que se debe fortalecer más allá de la prohibición

Según datos de la Secretaría de Educación, entre 2025 y 2026 encontraron que, en promedio, los menores usan diariamente el celular durante 9 horas y, durante clase, el 82 % lo usa para ver redes sociales o jugar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Carolina Martínez publicó El 17 de agosto la columna El Espectador: ‘Nueve horas de soledad adolescente’. Su experiencia como docente le permitió, con precisión, reflexionar sobre el uso de celulares entre alumnos de 14 a 17 años. A partir de las cifras y los estudios sobre el tema,...