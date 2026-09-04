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Apagón de celulares en colegios: lo que se debe fortalecer más allá de la prohibición

Bogotá sería la segunda ciudad en prohibir el uso de celulares en las aulas. La medida busca “(Re)conectar para aprender”, dice la Secretaría de Educación. Pero, ¿es suficiente para que los menores tengan mejor relación con el mundo digital? Expertos analizan.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
04 de septiembre de 2026 - 02:00 p. m.
Según datos de la Secretaría de Educación, entre 2025 y 2026 encontraron que, en promedio, los menores usan diariamente el celular durante 9 horas y, durante clase, el 82 % lo usa para ver redes sociales o jugar.
Según datos de la Secretaría de Educación, entre 2025 y 2026 encontraron que, en promedio, los menores usan diariamente el celular durante 9 horas y, durante clase, el 82 % lo usa para ver redes sociales o jugar.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Carolina Martínez publicó El 17 de agosto la columna El Espectador: ‘Nueve horas de soledad adolescente’. Su experiencia como docente le permitió, con precisión, reflexionar sobre el uso de celulares entre alumnos de 14 a 17 años. A partir de las cifras y los estudios sobre el tema,...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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