Bogotá
Adrenalina para superar la adicción: así trabaja este centro en el sur de Bogotá

Humberto Rodríguez Vargas es uno de los rostros jóvenes, que lidian con algún trastorno mental, por consumo de sustancias psicoactivas. Su historia la cuenta desde uno de los pocos centros que apuestan por cambiar hábitos, con atención especializada.

Juan Camilo Parra
07 de septiembre de 2025 - 02:33 p. m.
Unidad de Servicios de Salud, Nuevas Delicias. Las localidades donde predomina el consumo abusivo de sustancias son Kennedy, Bosa y Engativá.
Foto: Juan Camilo Parra

Para Humberto Rodríguez Vargas todo comenzó a los 18 años, con un ‘moño’ de marihuana, que sació su curiosidad de probar la yerba. Pero su historia comienza antes, con las primeras provocaciones de probar las sustancias psicoactivas. Sin saber que haría parte de una minoría, el haber cruzado esa puerta no solo hizo que, a sus 25 años se detonara en él un brote psicótico (producto de años de consumo), sino que lo llevó a dejar su empleo como vendedor de zapatos, en el centro.

