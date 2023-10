Adriana Gutierrez, seguridad para las mujeres #Votenpormí

Adriana Gutiérrez candidata al Concejo de Bogotá. Foto: Cortesía

Adriana Gutierrez, candidata por el Nuevo Liberalismo, número 4 en el tarjetón, quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Si es candidato al Concejo de Bogotá y desea participar en esta sección, puede conocer más detalles aquí.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Abogada con una maestría en leyes americanas, con énfasis en propiedad intelectual y tecnología de la Universidad de Boston. Con estudios de posgrado en la Universidad de Harvard en Resolución de Conflictos y Gobierno. He sido gerente de Educación y Cultura de Colsubsidio, directora del Instituto Distrital de Turismo y directora de Competitividad de Bogotá. Además, lideré y dirigí la primera secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación del país, desde la Gobernación de Cundinamarca. He ocupado cargos directivos y de consultoría con el sector público y privado, incluyendo la subsecretaría de Educación y dirección de políticas públicas de Cundinamarca, entre otros. He trabajado como asesora legal en propiedad intelectual y tecnología, también en el servicio diplomático de mi país, promoviendo una perspectiva de género. Soy cofundadora del MIT Enterprise Forum, impulsando liderazgo femenino en ciencia y tecnología. Desde mis roles he promovido la igualdad de género en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Mi compromiso con los derechos de las mujeres sigue inspirando a las nuevas generaciones para una sociedad justa e inclusiva.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Como experta en Ciencia, Tecnología e Innovación, llegaré al Concejo de Bogotá a hacer equipo con Carlos Fernando Galán, para impulsar el desarrollo social y económico, promover la innovación y garantizar un entorno seguro y acogedor para todos los ciudadanos, especialmente para las mujeres. No solo me enfocaré en el desarrollo económico, sino que también en un enfoque diferencial en temas de seguridad y bienestar de las mujeres en Bogotá. Mi compromiso con garantizar que todas las mujeres puedan vivir y disfrutar de la ciudad sin temor es una muestra de mi dedicación para construir una Bogotá más inclusiva y segura para todos.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Carlos Fernando Galán

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

Sí. Directora del Instituto Distrital de Turismo IDT 2016 – 2017; secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca 2010-2014, y Consulado de Colombia en Boston 2003 -2008.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No.

De ser electa, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Seguridad especialmente para las mujeres y la prevención activa de la violencia y feminicidios. Mayor acceso a oportunidades de desarrollo social y económico para los ciudadanos.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1. Fortaleceremos el sistema de cuidado y protección de la ciudad. Proyectos como las manzanas del cuidado tendrán mayor cobertura e impacto integral. Promoveremos el uso de tiempo libre en jóvenes y niños fortaleciendo sus habilidades deportivas, culturales y científicas. 2. Impulsaremos una política pública y una red para la gestión y desarrollo de inteligencia artificial con énfasis en ciudad. Apoyaremos los emprendimientos de base tecnológica con potencial de crecimiento e internacionalización por medio de visibilización, acompañamiento técnico y acceso a recursos. 3. Impulsaremos la innovación educativa y de calidad con el fin de responder a las necesidades del siglo XXI y 4ta revolución industrial.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

“Sabemos que un ambiente seguro es esencial para el crecimiento y el bienestar de nuestra Bogotá. Tendremos políticas públicas que fortalezcan la cooperación entre la policía, la sociedad civil y el gobierno distrital para garantizar la seguridad de nuestras calles y hogares. Su enfoque busca abordar las causas subyacentes de la violencia y promover la convivencia pacífica en nuestra ciudad. La seguridad es el primer paso para volver a creer en nosotros y garantizar el derecho a la ciudad. Nuestro objetivo es que la ciudadanía se sienta segura y disfrute del espacio público sin temor.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

• Bogotá debe fortalecerse tecnológicamente para potenciar la operación de la policía a la hora de desmantelar las bandas criminales. • Aumentaremos la presencia del Distrito y la policía, con gestores de convivencia y de espacio público, en parques, vía pública y en el Sistema de Transporte Público en las zonas críticas. • En tanto a las violencias basadas en género e intrafamiliar, la ciudad debe acompañar a la víctima de forma integral y proteger su integridad, salud y bienestar; mientras sustenta las redes de apoyo públicas y sociales existentes en el territorio.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Sí. Para poder garantizar la cantidad de agentes necesaria para las dimensiones y complejidades de la ciudad.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. Debemos cumplir los contratos que estén asignados y entraremos a ser parte del equipo que hace las obras en Bogotá y no del que las para.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía Es un proceso de innovación social muy interesante donde se han generado espacios de participación de la ciudadanía y debe continuar así. Debemos buscar puntos de acuerdos con los ciudadanos del tramo, que tiene mayores opositores, dándole el tiempo necesario al diálogo antes de contratar la obra.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Densificación para acercarnos a las ciudades de 15 minutos que tienen un impacto ambiental reducido. Sacamos a las personas de las vías y de los transportes públicos para que habiten la ciudad en tramos más cortos a pie o bicicleta.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Ampliación de la planta de biogás que ya opera en el relleno sanitario. De esta forma la ciudad es llamada a liderar la implementación de mecanismos innovadores para la generación de energía a partir de los residuos. De igual forma la cantidad de residuos que llegan diariamente al relleno deberán reducirse a medida que avancemos el proceso educativo cultural de economía circular y aprovechamiento.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Se debe avanzar con los regiotrams que ayuden a conectar a los habitantes de toda la región. Además, se debe apoyar y fortalecer la interacción económica y alimenticia que existe ya y que se evidencia fuertemente en Corabastos. Esto se logra con puertos secos que ayuden a la distribución de alimentos a todo el país fortaleciendo nuestra independencia alimenticia

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Sí. A medida que logremos acercarnos a modelos de ciudades de 15 minutos las necesidades se modificarán en el territorio y se necesitarán aproximaciones más cercanas y acerquen los rangos de población en cada localidad. Esto teniendo en cuenta que hay localidades de más de millón de habitantes

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Buena