Aguas de Bogotá tomará control de puntos críticos ante cambio del servicio de aseo

El 23 de septiembre de 2025, el alcalde Carlos Fernando Galán posesionó a Armando Ojeda como director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá-UAESP, con el encargo urgente: transformar el manejo de residuos en un contexto donde la crisis de basuras ha pasado de ser excepcional a permanente. Aunque los puntos críticos de arrojo clandestino bajaron de 623 en 2024 a 478 en 2025, el volumen de basura acumulada creció un 18.96%, alcanzando las 968 toneladas diarias.

