Bogotá
Aguas de Bogotá tomará control de puntos críticos ante cambio del servicio de aseo

El director de la UAESP, Armando Ojeda, dialogó con El Espectador para detallar la hoja de ruta que lidera en el marco del cambio de modelo en la prestación de aseo, que por 8 años no ha experimentado la ciudad.

María Angélica García Puerto
18 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Armando Ojeda cuenta con 20 años de experiencia en servicios públicos. / Archivo Particular
El 23 de septiembre de 2025, el alcalde Carlos Fernando Galán posesionó a Armando Ojeda como director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá-UAESP, con el encargo urgente: transformar el manejo de residuos en un contexto donde la crisis de basuras ha pasado de ser excepcional a permanente. Aunque los puntos críticos de arrojo clandestino bajaron de 623 en 2024 a 478 en 2025, el volumen de basura acumulada creció un 18.96%, alcanzando las 968 toneladas diarias.

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
