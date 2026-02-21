Home

Bogotá
Agujas, ganchos y catarsis: el dolor como lenguaje artístico en Bogotá

Un colectivo freak en Bogotá explora el dolor no como castigo, sino como trance, elección y expresión artística. Acompañamos su última presentación.

Camilo Tovar Puentes
22 de febrero de 2026 - 12:06 a. m.
Alejandra es lectora voraz de literatura de terror. Para este show eligieron un performance basado en el Frankestein de Mary Shelley.
Foto: Nicolás Achury González

“No hay nada más doloroso para el alma humana, después de que los sentimientos se han visto acelerados por una rápida sucesión de acontecimientos, que la calma mortal de la inactividad y la certeza de que nos privan tanto del miedo como de la esperanza”.

Frankenstein o el moderno Prometeo”, Mary Shelley.

Es la primera vez que Alejandra Rodríguez se perforará el pecho. Esta noche le van a traspasar dos ganchos de 3 mm a centímetros de sus clavículas, así como varias agujas en su rostro. Las agujas son viejas conocidas, pero los ganchos son una novedad que la “hace feliz”, según cuenta. Todo forma parte de un performance que evocará al Frankestein de Mary Shelley. El show, que promete dejar a la concurrencia boquiabierta, se desarrollará así: ella encarnará a la criatura que vuelve a la vida, y Laura Peña (o Rosada), su dupla en estos...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
