Aislados: derrumbe incomunica a 20 familias en El Verjón y La Calera

Toma aérea de la zona del derrumbe. Foto: Archivo Particular

Desde el 3 de julio, la vida cotidiana de 20 familias en una zona rural ubicada entre El Verjón y La Calera, dio un vuelco por un derrumbe que bloqueó la única vía de acceso. El lío parecía controlable hasta que días después unos 3.000 metros cúbicos de tierra terminaron de bloquear el paso. El resultado: familias enteras buscando hogares alternos en Bogotá u otros municipios, y otras luchando a pie, diariamente, por trasladar el mercado sobre la zona del derrumbe. Así llevan casi un mes sin solución alguna. ¿Por qué?

Le puede...