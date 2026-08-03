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Aislados: derrumbe incomunica a 20 familias en El Verjón y La Calera

Un derrumbe ocurrió en jurisdicción de Bogotá, pero a 25 metros de La Calera. El lío, que atiende el Distrito, es que rehabilitar la vía podría costar hasta 1.000 millones al ser un área forestal.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
03 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Toma aérea de la zona del derrumbe.
Toma aérea de la zona del derrumbe.
Foto: Archivo Particular

Desde el 3 de julio, la vida cotidiana de 20 familias en una zona rural ubicada entre El Verjón y La Calera, dio un vuelco por un derrumbe que bloqueó la única vía de acceso. El lío parecía controlable hasta que días después unos 3.000 metros cúbicos de tierra terminaron de bloquear el paso. El resultado: familias enteras buscando hogares alternos en Bogotá u otros municipios, y otras luchando a pie, diariamente, por trasladar el mercado sobre la zona del derrumbe. Así llevan casi un mes sin solución alguna. ¿Por qué?

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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