Alcaldesa aclara por qué aceptó renuncia de Luz Camacho, exdirectora de la UAESP

Sorpresiva para algunos y esperada para otros. Así fue la reacción de líderes políticos en Bogotá y diferentes representantes del Concejo, luego de conocer que Luz Amanda Camacho, quien se desempeñaba como directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-, presentó su renuncia formal al cargo el pasado domingo 15 de enero.

En el oficio, al cual tuvo acceso la sección Bogotá de El Espectador, Camacho, quien estuvo en la dirección de esta entidad desde enero del 2020, presentó su dimisión irrevocable agradeciendo a la alcaldesa Claudia López por su voto de confianza y ratificando, según ella, que es inocente frente a las acusaciones de las que es objeto:

“Nuestro desempeño hoy, en cuanto a uno de nuestros servicios, está siendo cuestionado por supuestos malos manejos en una concesión, la de Servicios Funerarios. Alcaldesa, mi equipo directivo, asesor y yo misma, no podemos más que decir que somos no solo inocentes, sino denunciantes, que somos nosotros quienes hemos puesto en la discusión pública, estos presuntos hechos de corrupción y lo hicimos porque además de saber que era nuestro deber, fue también una orden suya para mantener tanto a los ciudadanos informados como a los entes de control notificados, nada distinto a la clara demostración de su transparencia en cada acto que emprende”, escribió Camacho.

Las acusaciones de las cuales se defiende la exdirectora indican que, al parecer, tanto ella como funcionarios de su entidad recibieron sobornos por 1.500 millones de pesos para la adjudicación del contrato de operación de los cementerios Central, Chapinero, del Sur y Serafín. El consorcio que se pudo haber beneficiado en medio de este acto fue el del empresario Sergio Venegas.

“Acepté la renuncia de la directora de la UAESP para que la entidad siga enfocada en cumplir su función y lograr que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos que nosotros mismos denunciamos desde diciembre”, afirmó la alcaldesa Claudia López desde su cuenta oficial de Twitter.

Agregando: “Los corruptos que nosotros denunciamos no desviarán nuestra atención ni la de las autoridades judiciales con sandeces infundadas. Tendrán que demostrar sus aseveraciones y responder penalmente hasta las últimas consecuencias. Seguiremos cuidando cada recurso público como sagrado”, puntualizó.

Cabe señalar que, de acuerdo con la denuncia pública en primicia por la revista ‘Cambio’, Vanegas afirmó que se cometieron violaciones a los derechos humanos como la desaparición de personas que fueron pasadas por N.N. en cementerios como Serafín en medio del Paro Nacional del 2021.

Frente a esta acusación, López respondió: “En Bogotá en el Paro Nacional no hubo desaparecidos. Así lo comprobó la relatoría independiente, Fiscalía y CIDH. Mucho menos uso de ningún escenario para desaparecer a nadie. Lo que sí hubo fue hordas violentas financiadas con fines electorales para que vandalizaran y destruyeran”.

Según la mandataria, estas acusaciones son “una estrategia de distorsión” y anunció consecuencias penales:

“Por esta y todas las demás mentiras de un corrupto al que nosotros denunciamos desde diciembre, que ha cambiado de versión varias veces, y que ahora utiliza canales para enlodar a quienes lo denunciaron, hoy mismo interpondremos las denuncias penales y acciones legales respectivas”.

“A lo largo de mi vida he denunciado y metido a la cárcel a 68 corruptos y criminales de mafias. Cuando los denuncié siempre reaccionaron con maniobras de sicariato moral o físico. Nada me detendrá. Los enfrentaré. No les temo a ellos ni a sus bodegas ni a los oportunistas de turno. En la Alcaldía he identificado y denunciado a corruptos en contrataciones de basuras, relleno, cementerios, insumos salud y Ptar. A todos los identificamos y denunciamos nosotros. Y a todos los vamos a hacer juzgar y pagar, en defensa del bolsillo y transparencia de los bogotanos”, publicó con severidad Claudia López.

