Distrito revisa si aplicará Ley Seca durante elecciones de Consejos de Juventud

Este domingo 19 de octubre se celebrará, por segunda vez, la votación a los Consejos Locales de Juventud y el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que están revisando si habrá o no Ley Seca durante esta jornada. “No está definido”, aseguró en rueda de prensa

Por ahora, ciudades como Cartagena, Yopal, Ciénaga, Montería, Mosquera, Soledad e Ibagué, sí aplicarán la medida.

Cabe recordar que según el código electoral (Artículo 206), prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes desde la tarde del día anterior a las elecciones hasta la mañana del día siguiente. Su aplicación se hace o no efectiva en cada ente territorial a través de un decreto distrital, con el fin de mantener el orden público, la seguridad y garantizar la tranquilidad del proceso electoral.

Desde Asobares, gremio que representa a los establecimientos de entretenimiento, gastronomía y vida nocturna afiliados del país, hicieron un llamado o a las autoridades nacionales y locales para que no se implemente esta figura durante esta elección popular y las consultas del Pacto Histórico el próximo domingo 26 de octubre.

“La aplicación indiscriminada de medidas restrictivas como la Ley Seca afecta gravemente a un sector que genera más de 1.680.000 empleos directos e indirectos en Colombia, correspondiente al 12% de la población trabajadora nacional”, argumentaron.

Consejos de Juventud esperan mayor participación

Los Consejos Locales de Juventud es un mecanismo democrático que nació por Ley en 1997, pero que fue reglamentado en 2013 bajo el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y que incluyó mejoras bajo la Ley Estatutaria 1885 de 2018 como la inclusión de comunidades étnicas, víctimas del conflicto o campesina, así como garantías para la financiación y organización de los consejeros.

Integrados por jóvenes entre los 14 y 28 años, sus funciones son proponer, concertar y hacer vigilancia a planes de desarrollo y políticas públicas que representen los intereses de esta población a nivel de educación, empleo, arte o cultura, por mencionar algunos. Al tener esta autonomía, son claves en la interlocución entre sus comunidades y las entidades estatales. Sin embargo, a pesar de ser exaltados en discursos políticos, hay mucho por mejorar.

En diciembre de 2021, tras el estallido social, se llevaron a cabo los primeros comicios. Aunque se publicitó como un éxito, de los 12 millones de jóvenes habilitados para votar en el país, solo lo hizo el 10 %. Para completar, el 23 % de los votos fueron nulos. En las grandes capitales, como Bogotá, apenas votó el 6,24 % de los jóvenes de los 1,8 millones habilitados. Las cifras evidencian que esta es una elección a la que le falta pedagogía. Y lo ratifica la Misión de Observación Electoral (MOE), que en aquella oportunidad recibió 74 reportes de irregularidades provenientes de Bogotá, 27 municipios y 14 departamentos.

