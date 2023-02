Alejandro Callejas deja la gerencia de Camacol Bogotá y Cundinamarca. Foto: Camacol

En la mañana de este lunes, 6 de febrero de 2023, desde el sector constructor en la capital y el departamento notificaron la salida de Alejandro Callejas Aristizábal como gerente de Camacol Bogota- Cundinamarca.

“Gracias a los empresarios que he representado, de quienes he recibido total apoyo en esta decisión para avanzar en mi desarrollo personal y profesional, y que no es otra cosa que seguir aportando a la construcción de bienestar para nuestra sociedad”, se lee en la carta de renuncia presentada por Callejas, quien según exponen “quiere asumir nuevos retos laborales”.

Según la Cámara Colombiana de Construcción, durante su gestión se mantuvo una interlocución permanente con los actores para trabajar en el ordenamiento del territorio, asegurar la generación de vivienda, el espacio público de calidad y la consolidación de la Región Metropolitana, entre otros.

Callejas deja su cargo tras más de cuatro años, luego de que en el 2019 asumiera la gerencia de esta asociación de carácter gremial. De acuerdo con su hoja de vida es abogado egresado de la Universidad Pontificia Javeriana y especialista en Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes.

Cuenta con experiencia laboral de más de 13 años en estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura social, asuntos públicos, planeación, sostenibilidad y estrategia. Fue vicepresidente Técnico y de Planeación de Findeter, lideró proyectos de planeación de ciudades como: Ciudades Sostenibles con el BID y Ciudades Emblemáticas con la Agencia Francesa de Desarrollo; fue asesor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y ha trabajado con organismos internacionales y sector privado, entre otros cargos.

Aún se desconoce quién lo reemplazará aunque suenan algunos nombres desde la Cámara Colombiana de Construcción. Sin embargo, según afirmaron a este medio no se ha tomado una decisión definitiva.

