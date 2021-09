Alerta por aparición de carteles xenófobos en pleno centro de Bogotá

Una organización denominada 4/11, que habría pegado carteles similares a principio de este año en la localidad de Kennedy, estaría detrás de estas amenazas. Hasta ahora las autoridades no han hecho un pronunciamiento oficial al respecto.

Alertados y preocupados, así se encuentran algunos transeúntes del centro de Bogotá, luego de ver una serie de carteles que han sido pegados en postes y paredes más específicamente en inmediaciones de la carrera 7 con calle 19.

En los avisos se lee la frase “veneco ladrón pillado, veneco ladrón linchado. Colombia despierta, tolerancia cero”, mensaje que, además de lanzar comentarios xenófobos contra la población migrante que ha llegado a Bogotá en los últimos años, estaría incentivando la violencia y la justicia por mano propia.

Además del cuestionable mensaje, en el cartel se evidencia algo así como un escudo que contiene los números 4/11, mismos dígitos que se vieron en otros avisos similares que aparecieron pegados en la localidad de Kennedy, y los cuales fueron denunciados por la concejal de la coalición Colombia Humana - Unión Patriótica, Heidy Sánchez Barreto.

En dichos volantes, que se conocieron hace por lo menos seis meses, se leía: “Despierta. No des limosnas, comida, ni ropa. No arriendes ni des trabajo. No seas cómplice de sus crímenes”, refiriéndose a los ciudadanos venezolanos.

Terrible que la carrera séptima de Bogotá muestre hoy estos panfletos, como me advierte mi colega Bernardo Vasco. No a la xenofobia, sí a la seguridad. Llamado a @PoliciaBogota y @personeriabta pic.twitter.com/cSAvqJtgnV — NelsonFredyPadillaC (@NelsonFredyPadi) September 9, 2021

Además de esa denuncia, la funcionaria, una vez más, sembró un precedente sobre otros mensajes similares que estarían circulando durante las últimas semanas esta vez en la localidad de Engativá. “Circulan panfletos de limpieza social en Engativá. Hemos advertido en reiteradas ocasiones la presencia de grupos paramilitares en Bogotá, además de la aparición constante de estos panfletos amenazantes. Urgen acciones contundentes por parte de las autoridades”, indicó Sánchez en su cuenta de Twitter hace apenas siete días.

Por ahora se espera que la Policía Nacional o la Secretaría de Seguridad puedan realizar un pronunciamiento al respecto, pues el hallazgo de estos mensajes en diferentes puntos de Bogotá daría cuenta de que se trata de una acción sistemática que podría terminar en violencia desmedida si no se toman cartas en el asunto.