Alerta por masiva llegada de turistas a Sumapaz en busca de nieve

En la zona viven 3.000 personas y temen por las afectaciones al ecosistema. Foto: Archivo particular

Las imágenes del páramo de Sumapaz llenó de nieve después de más de 60 años de que este fenómeno se presentara por última vez, causó intriga como alegría entre habitantes de poblaciones cercanas, que este fin de semana aprovecharon para viajar a la zona en busca de la imagen. Lo malo es que alrededor de 2.000 turistas llegaron a la zona protegida, que no está habilitada para el paso masivo de personas.

Habitantes del páramo resaltan que además de la cantidad de personas, un desfile de carros se ha visto estos últimos días, lo que preocupa por las afectaciones ambientales que esto pueda traer al ecosistema. “En nuestra localidad no somos más de 3000 personas que habitamos en 28 veredas y tan solo el domingo más de 2000 personas han subido a ver si encuentran nieve”, dijo una de las habitantes del sector.

Ante esto, la comunidad ha hecho un llamado a las personas que llegan al páramo, señalando que el fenómeno que se presentó el pasado jueves ya no se puede ver, así como recordaron que el Parque Nacional Natural Sumapaz no es de vocación turística, por lo que no está en capacidad de recibir a una gran cantidad de personas, por lo que se está poniendo en riesgo su frágil ecosistema.

El pasado viernes 24 de junio se conocieron imágenes y videos del páramo de Sumapaz completamente blanco. Aunque para esta época del año es normal que en la zona se presenten heladas, desde el 23 de agosto del 1989 no nevaba en la zona, lo que llamo la atención en redes sociales.

Según explicó Luis Alfonso López, coordinador de Pronósticos de Ideam, la nevada, si bien no es frecuente, “se configuraron tres fenómenos metereológicos: el primero es que la temperatura descendió más rápidamente con la altura y cerca de la superficie, por lo cual las precipitaciones que se presentaron, estuvieron bajo los cero grados, lo cual se tradujo en agua sólida, que formó copos de nieve y en algunos casos también granizo y que por la distancia alcanzó a depositarse de esa forma sólida”.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente de Bogotá indicó que “las posibilidades de daño físico de los frailejones, es mínima, teniendo en cuenta las características biológicas de la especie” y recordó que los frailejones son elementos importantes para los ecosistemas de páramo (donde no crecen árboles), por lo que además de ser fuente de alimento de aves, ayudan a proteger suelos y regular los sistemas hídricos.