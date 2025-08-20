Alertan de estafas a través de portales falsos de pago del Pico y Placa Solidario

A través de plataformas web falsas, ciberdelincuentes ofrecen permisos de pico y placa solidario. Foto: Secretaría de Movilidad

Continúan las estafas virtuales en la capital a través de la suplantación de portales de pago de servicios públicos. Uno de los blancos más comunes se ha vuelto el pago del Pico y Placa Solidario ¿Cómo identificar si está un sitio web falso?

En lo corrido del año, la cartera de Movilidad ha denunciado 45 sitios falsos que ofrecen el Pico y Placa Solidario, un permiso que pueden adquirir los ciudadanos de la capital para poder transitar durante la restricción del pico y placa.

“Recientemente, se han identificado sitios web, perfiles en redes sociales, números de WhatsApp y terceros que promueven trámites engañosos o cobran por servicios que son exclusivos de la entidad y que se tramitan de forma personal y digital”, señaló la Secretaría.

¿Cómo hacer el trámite de forma segura?

Para acceder al único canal oficial de solicitud o pago del Pico y Placa Solidario es por medio de la página web de la Secretaría de Movilidad.

Al ingresar, debe seguir los siguientes pasos:

Conocer la medida y consultar los requisitos del permiso.

Realizar la simulación del precio del permiso.

Hacer el proceso de registro para el trámite del permiso.

Realizar el pago y obtener el permiso de forma directa, segura y sin intermediarios.

Buscar o consultar las solicitudes realizadas.

Solicitar soporte técnico o reportar fallas en la plataforma.

¿Cómo identificar si está un sitio web falso?

La entidad recomienda verificar siempre la URL, en particular que termine en .GOV.CO, ya que se ha identificado que algunas páginas falsas usan el “.gov.co” en medio de su url, lo cual no corresponde con las páginas del Gobierno Nacional.

Otro consejo es ignorar por completo mensajes de texto, chats de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas u otros medios de contacto que ofrezcan ayuda para tramitar el permiso.

″Nunca ingrese sus datos personales en sitios desconocidos, códigos QR, billeteras virtuales (Nequi, Daviplata, etc.) o a través de llamadas telefónicas", añadió la entidad.

¿Qué hacer si soy víctima de estafa?

En caso de haber realizado un pago en una página fraudulenta, o compartió su información personal, puede:

Reportar el fraude ante la Policía Nacional a través del CAI Virtual

Denunciar el caso ante la Fiscalía General de la Nación.

Alertar a la Secretaría Distrital de Movilidad para evitar que más ciudadanos sean víctimas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.