Alfredo Serrano Zabala, veedor de los recursos públicos #Votenpormí

Alfredo Serrano Zabala, Andrés Vallejo, candidato al Concejo de Bogotá Foto: Cortesía

Alfredo Serrano Zabala, número 34 en la lista del Partido Liberal, quiere ser concejal de Bogotá para luchar contra la corrupción. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy escritor, periodista, documentalista, investigador, con larga trayectoria y éxitos como ser, el escritor del libro de la serie, El Robo del Siglo, en Netflix. Radicado en Bogotá desde hace más de 30 años, ex jefe de prensa de entidades del Distrito y del orden nacional. Soy un líder de opinión.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Deseo hacer en el Concejo de la ciudad lo que he sido en mi calidad de escritor y periodista, un veedor celoso del manejo de los recursos públicos del Distrito y de las alcaldías menores.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Aún no he decidido ese apoyo.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

He sido objeto de acoso judicial en mi calidad de escritor con demandas por injuria y calumnia, que he ganado en los tribunales como el caso del ex gobernado de Bolívar Libardo Simancas, quién denuncié como paramilitar y luego de cinco años gané ese grotesco proceso que incluso El Espectador denunció oportunamente.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿Cuáles y en qué periodo?

Fui jefe de prensa en Cormagdalena años 2002, 2003. Jefe de prensa de los Bomberos Oficiales de Bogotá, años 2013-2016

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

La lucha contra la corrupción.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1. La reorientación de la normatividad vigente de los espectáculos públicos en la ciudad. 2. Revisar de fondo el contrato del SITP, las rutas, señalización de estas y la periodicidad del servicio 3. Mayor aprovechamiento de espacios públicos para ciclorrutas, para beneficiar la movilidad.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

Tres elementos. 1. combatir la inseguridad en la ciudad, que está en manos del hampa, por donde se transite el sentimiento de inseguridad es altísimo de día y de noche. 2. La movilidad, porque los estándares internacionales muestran que es una de las ciudades más lentas del mundo. Debemos intervenir, porque esto afecta la economía de la ciudad. La tercera es restablecer la autoridad en la capital. Carecemos de figuras que generen esa autoridad en la ciudad. Debemos restablecer esa comunicación ente gobierno y la fuerza pública, que hoy se perdió.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Se debe reforzar la tarea de patrullaje policial en Bogotá, con presencia efectiva de policías honestos en donde la ciudadanía los requiere. Acabar con los ineficientes CAI y sacar la policía a la calle.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Totalmente, y que tengan salarios altos, profesionalizar la actividad e incorporar jóvenes con formación académica profesional.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Cómo está contratada.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Mantener el proyecto.

¿En desarrollo urbano, prefiere expansión o densificación?

Densificación.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Esta desbordado, no hay que cerrarlo, hay que tecnificarlo para la adecuada separación de residuos.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Fortalecer el diálogo de las autoridades y concretar el proyecto.

¿Qué opina sobre la creación de nuevas localidades?

Me parece muy bien, hay localidades, que como están constituidas hoy, que son inmanejables.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Muy pobre, sin liderazgo, de espaladas al ciudadano, mezquina con las autoridades, dejó a la ciudad en manos del hampa.