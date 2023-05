Alianza Verde determinó mecanismo para elegir su candidato a la Alcaldía de Bogotá

Para algunos precandidatos, estas nuevas reglas de juego comprometen que se establezca una candidatura oficial en el partido. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A través de una resolución de su Comisión Nacional de Avales, el partido Alianza Verde dio a conocer los mecanismos con los cuales el actual movimiento político que administra la capital del país busca definir su candidato o candidata en las próximas elecciones por la Alcaldía de Bogotá.

En contexto: Alianza Verde, de ganar la alcaldía en Bogotá a la incertidumbre y las divisiones

De esta manera, se estableció que los precandidatos: Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal, María Fernanda Rojas y Martín Rivera tendrán hasta el próximo 9 de julio para ratificar o retirar su candidatura de manera oficial. Esto es clave debido a que se definió que quienes busquen el aval verde, no podrán ser candidatos al Concejo de Bogotá, lo que significaría que ninguno de los aspirantes, todos cabildantes, podría repetir curul para el siguiente período.

Así las cosas, luego de vencido este plazo, con las listas consolidadas, el partido realizará una encuesta de intención de voto, a partir de la cual se elegirá el candidato oficial de movimiento político. “En dicha encuesta, se consultará la intención de voto no solo de los candidatos verdes, sino también, líderes y lideresas más reconocidas de todos los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos (recolección de firmas), que actualmente aspiran a la Alcaldía de Bogotá”, indica la resolución de partido.

Si alguno de los aspirantes obtiene una intención de voto igual o superior al quince por 15 % será proclamado candidato de la Alianza Verde, de lo contrario, el movimiento de centro no tendría carta para los comicios locales en la capital y abriría las puertas a “iniciar conversaciones institucionales con precandidatos externos, con criterios previamente establecidos, y dejar la libertad, con criterios previamente establecidos y sus respectivas condiciones, para todos los integrantes del partido”.

Para algunos precandidatos, estas reglas de juego no los benefician. Así lo indica Luis Carlos Leal, concejal y precandidato, quien asegura que “esto un reflejo del interés por no tener una candidatura única. Por eso nos ponen a competir con todos los candidatos del momento, que tiene mayor visibilidad a nivel nacional y más tiempo de campaña”.

Lo invitamos a leer: Pacto Histórico y su división para elegir candidatos a los comicios de octubre

En ese sentido, la concejal Lucía Bastidas, también precandidata del movimiento, asegura que se trata de una movida o estrategia para que algunas candidaturas se pasen a las elecciones del Concejo, aunque no están aún claras las entregas de avales para este sufragio local.

Para la docente e investigadora de la Universidad del Externado Angie González, el partido atraviesa una serie de divisiones e inconformismos y no existe una candidatura fuerte que pueda relevar a Claudia López. “Creo que no han encontrado al candidato que pueda dar esa pelea, porque adentro están peleados, considero que los verdes no tendrán candidato propio y terminarán co-avalando otra aspiración”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.